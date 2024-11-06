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​«Барклай останется, а те, кто его свалил, исчезнут​»: история снесенного в Риге памятника, который ждут в Эстонии

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Активисты, которые выступали за снос памятника Барклаю-де-Толли, на акции около Рижской думы держат плакат с изображением памятника и подписью «Долой российский империализм», декабрь 2023 года.
Активисты, которые выступали за снос памятника Барклаю-де-Толли, на акции около Рижской думы держат плакат с изображением памятника и подписью «Долой российский империализм», декабрь 2023 года. Фото: LETA / SCANPIX

В Эстонии не будут сносить памятник Барклаю-де-Толли, как это сделали в Латвии. «Сложно представить, что тартусцы видят картину мира столь однозначно», - сказал мэр Тарту. Более того, власти эстонской волости Тырва хотят принять скульптуру у себя, т.к. российский полководец «владел мызой Йыгевесте и хотел здесь жить». Власти Риги объяснили демонтаж памятника освобождением от русификации. Rus.Postimees обсудил происходящее с вдалельцем снесенного в Латвии монумента.

Рижанин Евгений Гомберг в начале нулевых потратил крупную сумму из личных средств, чтобы памятник Барклаю-де-Толли вернулся на свой постамент в центре латвийской столицы недалеко от Рижского кафедрального собора Рождества Христова. В интервью Rus.Postimees Гомберг прокомментировал и снос памятника, и желания тех, кто готов его приютить по новым адресам. Как в Эстонии, так и в РФ.

Рижанин Евгений Гомберг рассказал Rus.Postimees, на каких условиях, снесенный в столице Латвии памятник полководцу Барклаю-де-Толли, может переехать в Эстонию.
Рижанин Евгений Гомберг рассказал Rus.Postimees, на каких условиях, снесенный в столице Латвии памятник полководцу Барклаю-де-Толли, может переехать в Эстонию. Фото: из личного архива Евгения Гомберга
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