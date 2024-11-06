​«Барклай останется, а те, кто его свалил, исчезнут​»: история снесенного в Риге памятника, который ждут в Эстонии

Рижанин Евгений Гомберг в начале нулевых потратил крупную сумму из личных средств, чтобы памятник Барклаю-де-Толли вернулся на свой постамент в центре латвийской столицы недалеко от Рижского кафедрального собора Рождества Христова. В интервью Rus.Postimees Гомберг прокомментировал и снос памятника, и желания тех, кто готов его приютить по новым адресам. Как в Эстонии, так и в РФ.