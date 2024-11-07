Фото Большой обзор: какую недвижимость можно купить в Таллинне на 100 000 евро

Для нашего сегодняшнего обзора мы решили сделать ставку на понижение и начать с 99 000 евро. Какую же недвижимость можно купить в столице, если у вас есть такие деньги или банк ограничивает сумму вашего кредита именно такой ценой? Маклеры говорят, что можно торговаться. Попробуйте!