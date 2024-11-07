Для нашего сегодняшнего обзора мы решили сделать ставку на понижение и начать с 99 000 евро. Какую же недвижимость можно купить в столице, если у вас есть такие деньги или банк ограничивает сумму вашего кредита именно такой ценой? Маклеры говорят, что можно торговаться. Попробуйте!
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Фото ⟩ Большой обзор: какую недвижимость можно купить в Таллинне на 100 000 евро
Предыдущий подобный обзор был опубликован на Rus.Postimees в конце сентября. И, вы знаете, что бы ни говорили представители различных бюро недвижимости, что бы ни прогнозировали, ситуация за полтора месяца практически не изменилась: известно, что цены многих выставленных на продажу квартир берутся буквально с потолка. Для нашего обзора мы воспользовались предложениями портала недвижимости KV.EE.