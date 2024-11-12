Легендарный артист Александр Филиппенко, который не устает называть себя «ярким представителем темных сил», не любит давать интервью и плотно занят репетициями. Он готовится к выступлению в Таллинне 14 ноября. Но специально для Rus.Postimees 80-летний актер, который открыто выступил против военной агрессии России в Украине, отвлекся, чтобы ответить на несколько вопросов накануне приезда в Эстонию.
«Я уже играл Путина»: актер Александр Филиппенко рассказал о причинах зла, своем Таллинне, радости и глупости
«Если у актера Александра Филиппенко и есть какая-то миссия на этой земле, то, наверное, это возможность доказать всему человечеству, что эстрада - это не пошлые хохмы и песни под фонограмму, а это высокая театральная трибуна для общения с умным и внимательным зрителем», - гласит анонс выступления Александра Филиппенко «В поисках живой души», которое пройдет в Таллинне 14 ноября 2024 года.
- Добрый день, Александр Георгиевич! Ваша дочь Александра Филиппенко нам неоднократно помогала сориентироваться в американской политике (она эксперт американист - прим.ред.). Писатель Саша Филипенко не так давно рассказывал нам о своих книгах и не только. И, наконец, мы говорим с вами. Вы очень давно не были в Таллинне. Можете вспомнить, когда вы впервые приехали в Таллинн, когда еще приезжали, и чем тогда были заняты здесь?
- Первый раз я приехал в Таллинн на съемки фильма «Синие зайцы», киностудия «Ленфильм», 1972 год. Я там играл клоуна, это было музыкальное путешествие по разным городам СССР.
В центре Таллинна проходил карнавал музыкальных оркестров. Я танцевал среди них.
Это время абсолютного застоя советской власти, где ни вправо, ни влево нельзя было отступать от доктрины социализма. Но мы находили лазейки - и были все-таки островки свободы - такие, как, например, Театр на Таганке, самиздат, какие-то подпольные места, где играли джаз…
В ту пору Таллинн тоже олицетворял собой некоторое свободное пространство. Таллинн был для нас абсолютно европейским городом - почти «заграницей», хотя границы с Эстонией тогда не было и можно было без всяких виз просто сесть и приехать.
А последний раз мы с дочкой Сашей были в Таллинне ровно год назад на фестивале, где показывали фильм Резо Гигинеишвили «Пациент номер один», где я играл Черненко (предпоследний генсек ЦК КПСС в 1984-1985 годах, который пришел к власти тяжело больным и скончался спустя год, продолжив так называемую «гонку на лафетах» - прим.ред.).
Это был уже совсем другой Таллинн. Прекрасный, свободный и уютный европейский город. С очень доброжелательными зрителями и интересными встречами.
- «Это вызов пошлости и глупости, против фарисейства и вранья!» - гласит анонс встречи с вами в Таллинне 14 ноября. Количество глупости и вранья в РФ и вне РФ можете сравнить?
- Знаете, сейчас количество фарисейства и вранья превышает все возможности пробиться сквозь него! Перевирают и переписывают историю, как хотят, как будто не осталось свидетелей.
Как-то раз один замечательный драматург подошел к известному театральному деятелю, который вел телевизионную программу про звезд театра и балета - и сказал ему чудесную фразу: «Ну, ты Виталик, так врешь, как будто все свидетели уже умерли!» Так вот, не все еще умерли!
- Какую пошлость или глупость вы можете назвать константой, общей для всех?
- Лучше, чем Владимир Набоков, не скажешь: «Возможно, само слово "пошлость" так удачно найдено русскими оттого, что в России когда-то существовал культ простоты и хорошего вкуса. В современной России - стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил - перестали замечать пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой. В прежние времена Гоголь, Толстой, Чехов в своих поисках простоты и истины великолепно изобличали вульгарность, так же как показное глубокомыслие» (из лекции «Пошляки и пошлость» 1957 года, которая была опубликована в книге «Лекции по русской литературе» - прим.ред.). Браво Набокову!
- «Компромисс» Довлатова будете вспоминать со сцены в Таллинне? Нестареющая классика. Что ждет зрителя?
- Николай Гоголь, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Юрий Левитанский, Сергей Довлатов. Мне кажется, эти имена говорят сами за себя. Я читаю любимых своих авторов для любимых зрителей. Надеюсь, мы поймем друг друга и получим удовольствие.
- Вы как сами себе отвечаете на вопрос, что случилось с Россией и ее обществом в XXI веке, и можно ли было избежать того безумия, которое убивает людей каждый день и отравляет будущее миллионов?
- Да, мне кажется, что возможно было избежать, если бы в момент недолгой свободы в 90-х был бы суд над коммунистами и КГБ - свой «Нюрнбергский процесс». Но тогда испугались, что все будут осуждены, включая Ельцина. Ведь почти все были членами компартии…
- Вы общаетесь с людьми из русскоязычных диаспор в разных странах Европы. Что вы отвечаете, когда слышите оправдания или намеки на оправдание того, что Россия творит в Украине сегодня?
- Мне, видимо, повезло - я общаюсь с людьми, которые ничего подобного не говорят и не думают. Есть немногие, кто просто не говорит об этом. Старается не трогать эти темы. Но это в основном те, кто живет в России. И я их понимаю: никому не хочется сидеть в тюрьме.
- Вы много лет позиционируете себя как «яркого представителя темных сил». Ваш Азазелло для меня эталон. Вам понравился Азазелло в последней экранизации «Мастера и Маргариты» и сам фильм?
- Да, мне очень понравился новый фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», хотя там очень невнятные роли и Коровьева и Азазелло. Это не касается прекрасных актеров Юрия Колокольникова и Алексея Розина. Просто роли так прописаны - их почти нет.
Кстати, я играл с этими актерами. И с радостью вспоминаю наши общие работы. С Колокольниковым я играл в фильме «Счастливый конец». А с Розиным я играл в спектакле театра «Укрощение строптивой» в постановке Кончаловского.
- Увидев в конце фильма Локшина горящую Москву, у вас не было мысли, что авторы фильма чересчур увлеклись собой и желанием сказать о настоящем, или наоборот, что они умудрились предугадать будущее?
- Скорее, второе. Мне понравилось, что авторы не стремились к экранизации романа. Они сделали свою версию - там есть много цитат из «Театрального романа» Булгакова, который я люблю не меньше, чем «Мастер и Маргарита».
- Чем подпитывается зло, которое сейчас ликует, которое уничтожило многие свободные институции и пытается воспитывать следующее поколение по лекалам зла XX века? Где та игла в яйце, которую хорошо бы уже сломать?
- Мне кажется, мы уже говорили об этом. Не было Нюрнбергского процесса над злом! В этом и есть игла. Но это мое мнение. Возможно, политологи скажут другое.
- Вы и Ленина играли, и Брежнева, и Черненко. Путина смогли бы сыграть?
- Самое смешное, что я уже играл Путина.
В мой день рождения в Вильнюсе мы играли пьесу Саши Денисовой «Гаага», где я играл Путина. Мы долго думали, как справлять мой юбилей, 80 лет. И дочка Саша Филиппенко спродюссировала этот спектакль - позвала свою любимую подружку - замечательного режиссера и драматурга - Сашу Денисову - и устроила читку пьесы.
Это было в Старом театре Вильнюса. Позвали только друзей. Был полный зал прекрасных людей! Ну, что можно лучше придумать на 80-летие?
- Подскажите вашим таллиннским зрителям, какие настроения лучше оставить дома, а что взять с собой на ваше выступление?
- Дома надо оставить скуку и тоску. Надеюсь, нам будет и весело и немного грустно, но, как писал Саша Чёрный: «Соломон нам оставил два мудрых совета: убегай от тоски и с глупцами не спорь».
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