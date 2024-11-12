«Я уже играл Путина»: актер Александр Филиппенко рассказал о причинах зла, своем Таллинне, радости и глупости

- «Компромисс» Довлатова будете вспоминать со сцены в Таллинне? Нестареющая классика. Что ждет зрителя?

- Николай Гоголь, Михаил Зощенко, Борис Пастернак, Юрий Левитанский, Сергей Довлатов. Мне кажется, эти имена говорят сами за себя. Я читаю любимых своих авторов для любимых зрителей. Надеюсь, мы поймем друг друга и получим удовольствие.

- Вы как сами себе отвечаете на вопрос, что случилось с Россией и ее обществом в XXI веке, и можно ли было избежать того безумия, которое убивает людей каждый день и отравляет будущее миллионов?

- Да, мне кажется, что возможно было избежать, если бы в момент недолгой свободы в 90-х был бы суд над коммунистами и КГБ - свой «Нюрнбергский процесс». Но тогда испугались, что все будут осуждены, включая Ельцина. Ведь почти все были членами компартии…

Первый президент России в 1991-1999 годах Борис Ельцин и второй президент РФ Владимир Путин в день инаугурации преемника, Кремль, Москва, 7 мая 2000 года. Фото: Reuters / Scanpix

- Вы общаетесь с людьми из русскоязычных диаспор в разных странах Европы. Что вы отвечаете, когда слышите оправдания или намеки на оправдание того, что Россия творит в Украине сегодня?

- Мне, видимо, повезло - я общаюсь с людьми, которые ничего подобного не говорят и не думают. Есть немногие, кто просто не говорит об этом. Старается не трогать эти темы. Но это в основном те, кто живет в России. И я их понимаю: никому не хочется сидеть в тюрьме.