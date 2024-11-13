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«Мы обе в полном шоке, что такое произошло»: россиянка обвиняет PPA в конфискации газет из РФ на границе в Нарве

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Первые полосы российских газет в 2023 году.
Первые полосы российских газет в 2023 году. Фото: Reuters / Scanpix

Антипутинская активистка обвинила PPA в изъятии российских газет на границе в Нарве. После того как с ней связался журналист Rus.Postimees, публикацию с обвинениями она удалила, а от диалога самоустранилась. Тем временем Департамент полиции и погранохраны разъяснил, что на самом деле произошло на границе, и как лица, ее пересекающие, могут обезопасить себя и печатную продукцию, ввозимую с Востока.

Rus.Postimees регулярно рассказывает о том, какие предметы изымают у тех, кто пересекает восточную границу. Например, в списке есть и аксессуары к огнестрельному оружию и лопасти для дронов. Такие товары в багаже пассажиров выявляют сотрудники эстонских служб, которые работают на границе.

Российских таможенников интересует иная «запрещенка». Например, бывшая в употреблении посуда.

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