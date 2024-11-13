«Мы обе в полном шоке, что такое произошло»: россиянка обвиняет PPA в конфискации газет из РФ на границе в Нарве

Антипутинская активистка обвинила PPA в изъятии российских газет на границе в Нарве. После того как с ней связался журналист Rus.Postimees, публикацию с обвинениями она удалила, а от диалога самоустранилась. Тем временем Департамент полиции и погранохраны разъяснил, что на самом деле произошло на границе, и как лица, ее пересекающие, могут обезопасить себя и печатную продукцию, ввозимую с Востока.