Антипутинская активистка обвинила PPA в изъятии российских газет на границе в Нарве. После того как с ней связался журналист Rus.Postimees, публикацию с обвинениями она удалила, а от диалога самоустранилась. Тем временем Департамент полиции и погранохраны разъяснил, что на самом деле произошло на границе, и как лица, ее пересекающие, могут обезопасить себя и печатную продукцию, ввозимую с Востока.
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«Мы обе в полном шоке, что такое произошло»: россиянка обвиняет PPA в конфискации газет из РФ на границе в Нарве
Rus.Postimees регулярно рассказывает о том, какие предметы изымают у тех, кто пересекает восточную границу. Например, в списке есть и аксессуары к огнестрельному оружию и лопасти для дронов. Такие товары в багаже пассажиров выявляют сотрудники эстонских служб, которые работают на границе.
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