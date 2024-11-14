Пакоста: экономическая обстановка побуждает людей чаще воровать

«Преступность снижалась десять лет, но в прошлом году начала расти. Ранее мы были одной из немногих стран, где уровень преступности снижался», - сказала Пакоста на пресс-конференции правительства в четверг.

По словам министра, уровень зарегистрированной преступности вырос примерно на четыре процента. «Тем самым мы не выбиваемся из европейского тренда. В целом в Европе преступность растет уже много лет. А теперь этот рост пришел и в Эстонию», - сказала Пакоста. По ее словам, самый сильный рост зафиксирован среди мошенничеств, уровень которых вырос по сравнению с прошлым годом на 25 процентов.

«К сожалению, мы должны отметить, что аналитики считают ухудшение социально-экономической обстановки главным фоновым фактором, из-за которого в Эстонию пришел рост преступности. К сожалению, выросло и число тех людей, которые говорят, что крадут, потому что им иначе не хватает денег на покупку еды и предметы первой необходимости», - сказала министр.