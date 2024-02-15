Будьте осторожны ⟩ В Эстонии растет количество краж

Министерство юстиции ответило на запрос Rus.Postimees о том, как в 2023 году изменилась ситуация c преступлениями против собственности. Ранее в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) нам сообщили, что в 2023 году заметно выросло в том числе количество магазинных краж.

«За год увеличилось количество преступлений против собственности. Среди них преобладают кражи, за ними следуют мошенничество, компьютерное мошенничество и растраты. Число систематических краж также значительно возросло за последние годы», - сообщили нам в Минюсте, отметив, что детальный анализ данных о преступлениях, совершенных в Эстонии в 2023 году, будет представлен уже на следующей неделе.

Тем не менее в Минюсте уже уточнили, что наиболее негативная динамика наблюдается в Тартумаа.

«В прошлом году на 10 000 жителей больше всего краж было в Тартумаа, за ним следовали Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Валгамаа», - сообщили Rus.Postimees в Министерстве юстиции.

В конце января цифры, которые нам предоставили в PPA, подтвердили, что досужие разговоры работников продуктовых магазинов о росте краж не лишены оснований.

Если в 2019 году во всей Пыхьяской префектуре полиция зарегистрировала 1 787 случаев магазинных краж, то в ушедшем 2023 году их было почти вдвое больше – 3 119.

И если в 2022 году количество краж в магазинах по сравнению с 2021 годом выросло несущественно - 2 295 против 2 169, то в 2023 году можно констатировать резкое увеличение этого вида преступлений.

Статистика зарегистрированных уличных краж в самом густонаселенном регионе Эстонии за 2019-2023 годы, данные Департамента полиции и погранохраны специально для Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Сухие цифры PPA зафиксировали почти двукратный за год рост случаев воровства велосипедов. Если в 2022 году в столичном регионе Эстонии был украден 461 велосипед, то в 2023 году - уже 815. Для сравнения, в допандемийном и «довоенном» 2019 году в Пыхьяской префектуре было зарегистрировано всего 257 краж велосипедов.

Статистика зарегистрированных краж велосипедов в самом густонаселенном регионе Эстонии за 2019-2023 годы, дынные Департамента полиции и погранохраны специально для Rus.Postimees. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Больше деталей и живые свидетельства жертв преступников мы публиковали в январе в большом материале.

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В 2023 году индекс потребительских цен в Эстонии вырос по сравнению со средним значением 2022 года на 9,2%, сообщили в начале января в Департаменте статистики. В 2022 году инфляция в Эстонии превысила 19%. В январе 2024 года Эстония снова вышла в лидеры среди стран ЕС по темпам роста цен.

15 февраля стало известно, что Европейская комиссия пересмотрела зимний экономический прогноз по Эстонии на 2024 год. Ожидаемый рост валового внутреннего продукта (ВВП) Эстонии с осеннего прогноза в 1,9 % упал до 0,6 %.