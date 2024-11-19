МИД Эстонии раскритиковал канцлера Германии за звонок Путину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») выступил с критикой действий канцлера ФРГ Олафа Шольца, который на прошлой неделе совершил телефонный звонок Владимиру Путину.

«Это была стратегическая ошибка, - сказал Цахкна агентству Reuters. - У нас был согласован принцип, что мы держим Путина в изоляции».

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Министр иностранных дел выразил надежду, что широкая международная критика поступка Шольца отговорит других европейских лидеров от разговоров с Путиным.

Цахкна уверен, что эту позицию на изоляцию Путина следует сохранять до тех пор, пока российский лидер не проявит готовность принять участие в конструктивных переговорах и выведет свои войска из Украины. Вместо этого сразу после общения Шольца с Путиным Россия устроила одни из самых массированных за последние месяцы ракетных атак на Украину.

«Это просто ослабило наше единство и наши позиции», - добавил Маргус Цахкна.

Ранее звонок Шольца в Кремль раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что именно этого давно добивался Путин и что это может открыть «ящик Пандоры» звонков, которые еще больше подорвут усилия по его изоляции.

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Reuters напоминает, что с критикой действий канцлера Германии выступал и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что такие шаги должны идти с позиции силы, а не слабости, иначе «русские будут злоупотреблять этим».