Маргус Цахкна заявил, что телефонный разговор Олафа Шольца с российским диктатором стал «стратегической ошибкой», которая ослабила единство союзников.
МИД Эстонии раскритиковал канцлера Германии за звонок Путину
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна («Ээсти 200») выступил с критикой действий канцлера ФРГ Олафа Шольца, который на прошлой неделе совершил телефонный звонок Владимиру Путину.
«Это была стратегическая ошибка, - сказал Цахкна агентству Reuters. - У нас был согласован принцип, что мы держим Путина в изоляции».
Министр иностранных дел выразил надежду, что широкая международная критика поступка Шольца отговорит других европейских лидеров от разговоров с Путиным.
Цахкна уверен, что эту позицию на изоляцию Путина следует сохранять до тех пор, пока российский лидер не проявит готовность принять участие в конструктивных переговорах и выведет свои войска из Украины. Вместо этого сразу после общения Шольца с Путиным Россия устроила одни из самых массированных за последние месяцы ракетных атак на Украину.
«Это просто ослабило наше единство и наши позиции», - добавил Маргус Цахкна.
Ранее звонок Шольца в Кремль раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, сказав, что именно этого давно добивался Путин и что это может открыть «ящик Пандоры» звонков, которые еще больше подорвут усилия по его изоляции.
Reuters напоминает, что с критикой действий канцлера Германии выступал и глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он сказал, что такие шаги должны идти с позиции силы, а не слабости, иначе «русские будут злоупотреблять этим».
«Они явно делают именно это, нанося новые массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины и объектам энергетики», - сказал Ландсбергис.
За несколько дней до звонка Шольца Путину, который продолжался целый час, американские СМИ сообщили, что с Путиным уже поговорил и избранный президент США Дональд Трамп. В Кремле эту информацию опровергли. После этого стало известно, что нынешний президент США Джозеф Байден дал разрешение на использование американского дальнобойного оружия по целям на территории РФ. Однако, речь идет только о Курской области, где ВСУ продолжают удерживать под контролем несколько сотен квадратных километров территории.
«Путин эскалирует, привлекая другие страны. Байдену нужно было ответить. Он ответил по-байденовски - очень ограниченно, - прокомментировал политолог Дмитрий Орешкин решение Байдена на фоне сообщений о попытках Путина выйти из международной изоляции. - Очень важные два месяца впереди. Путин, не оглядываясь на потери, будет двигаться вперед, Зеленский будет упираться. В США это понимают, поэтому решили Зеленскому помочь, чтобы он вступал в переговоры на более-менее равных условиях».