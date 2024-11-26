Активистка Евгения Чирикова готова потратить собственные деньги на билет до Москвы 16-летнему Луке Андрееву, который вышел на недавний антивоенный марш в Берлине с российским триколором в руках. В эфире телеканала «Дождь» Чирикова призвала россиян начать думать не только о себе, но и о тысячах гражданских украинских узников в российских тюрьмах.
Евгения Чирикова обратилась к гражданам РФ: «Уже пора понять чувства украинцев! Хватит думать только о себе!»
Журналисты российского телеканала «Дождь», который продолжает работу в изгнании, несмотря на то, что в РФ медиа имеет статус «нежелательной организации» (что влечет уголовную ответственность за сотрудничество), обратили внимание на историю 16-летнего россиянина Луки Андреева, который с 2021 года вместе с родителями переехал из России в Эстонию.
Молодой человек, который вышел на недавний антивоенный марш в Берлине с российским государственным флагом в руках, заявил «Дождю», что не откажется от своих убеждений.
«Я не собираюсь отказываться от своих убеждений даже после того, как на меня такие гонения идут. Мне это странно. По факту я своими руками сделал этот флаг. Я купил в тканевом магазине ткань, сшил этот флаг, пришел. Ничего не сделал. А на меня такой вой поднялся. Добавили на сайт «Миротворец». Я вообще в шоке, честно говоря… Вчера это произошло… Просто из-за флага. Как это может поменять мое отношение к нему, я не понимаю», - говорит Андреев в итоговом выпуске новостей «Дождя», который вышел в эфир вечером 25 ноября.
«Я ни за что не поверю, что все в России хотят, чтобы эта война продолжалась, хотят участвовать. Поэтому я пришел туда с российским флагом, чтобы показать, что не все россияне таковы. Проблема в СМИ. Про меня написали большую статью, где вырвали мои фразы из контекста из моего Telegram-канала. Просто выставили меня натурально каким-то путинским пропагандистом. Повесили баннеры по городу - «размахивает духом Кремля». Это неприятно, честно говоря, потому что это неправда», - добавил Андреев.
После этого в прямой эфир телеканала вышла живущая в Эстонии активистка Евгения Чирикова, которая вместе с единомышленниками помогает украинским беженцам. На вопрос ведущей «Дождя» Екатерины Котрикадзе о том, не является ли перебором призыв собирать деньги на билет до Москвы для 16-летнего юноши, Чирикова рассказала о своей работе.
«На мой взгляд на третьем году войны символы очень важны. Наша команда выпустила очень важный фильм, называется «Узники». Фильм о том, что происходит сейчас под русским триколором, под российским триколором на оккупированных территориях. Там путинские силовики похищают тысячи украинцев. Они их отправляют в пыточные на оккупированных территориях и в русские концлагеря, российские концлагеря. Сейчас как минимум семь тысяч гражданских украинских узников находятся в пыточных условиях в российских тюрьмах», - сказала Евгения Чирикова.
Rus.Postimees 11 ноября презентовал фильм «Узники»
«Под этим российским триколором пытают моих товарищей – российских политзаключенных. Под этим триколором убили в тюрьме моего товарища Алексея Навального. Поскольку под этим триколором совершались страшные преступления и в Буче, и в Ирпене, под этим триколором российские бомбы разрушают детские больницы, делается масса чудовищного, то этот триколор, к сожалению, ассоциируется с террором, с насилием, с агрессией…», - терпеливо напоминала Чирикова очевидные вещи.
«Я понимаю, что в 16 лет хочется привлечь к себе внимание. Я помню, как в свое время на Манежной площади такие же мальчики зиговали и сразу получали массу внимания», - отметила Чирикова.
На это ведущая «Дождя» заметила, что государственный флаг РФ - «это не то же самое, что зигануть».
«Символы очень важны. У нас есть флаг без кроваво-красной полосы, новый флаг антивоенного российского движения, которое сопротивляется путинскому режиму. Это бело-сине-белый флаг под которым воевал Ильдар Дадин. Под которым сейчас воюют российские добровольцы в рядах украинской армии. Под которым сейчас огромное количество антивоенных российских активистов помогают украинским узникам, помогают Украине. На мой взгляд, логично использовать вот этот новый символ. На мой взгляд надо уже определять зло», - напомнила Чирикова о популярной у противников Путина и агрессивной войны РФ в Украине символике.
Бело-сине-белый флаг запрещен в РФ, как символ легиона «Свобода России». Это подразделение ВСУ, где служат россияне, в марте 2023 года было признано в РФ «террористической организацией».
Котрикадзе уточнила, нет ли в словах Чириковой принуждения к выбору конкретной символики, «хотя некоторые могут этого не хотеть, или не понимать, или не принимать». «Как будто бы нет свободы, а ведь они за свободу борются», - сказала ведущая «Дождя».
«Очень важно определить на какой ты стороне. На третий год войны этот флаг очень сильно замарал себя украинской кровью. Поэтому, пожалуйста, войдите в положение тысяч украинских беженцев, которые в настоящий момент находятся в большом количестве на территории той же Германии, в том же Берлине», - ответила Чирикова.
«И вот представьте, вы идете с этим российским триколором и встречаете украинку, которую может быть пытали под этим флагом, насиловали. У которой близких людей, может быть ее мужа, отца, или брата убили под этим флагом. Вам вообще наплевать на чувства этой женщины?! Вы понимаете, что, когда мы в самом начале войны помогали украинским беженцам, мы должны были как-то идентифицировать себя, что мы говорим на русском языке. И мы использовали маленькие триколоры... У нас еще тогда не было бело-сине-белого флага.
Дети украинцев увидев нас, рыдали! Понимаете? Они боялись. Мне кажется уже пора понять чувства украинцев! Хватит думать только о себе и своих прекрасных чувствах. Давайте использовать правильные символы», - призвала Евгения Чирикова.
Екатерина Котрикадзе уточнила в конце, нет ли у Чириковой ощущения, что противники Путина и агрессивной войны «заняты не тем». «Это какое-то отвлечение внимания на незначительные вещи», - пояснила свой вопрос ведущая.
«И вот почему мы активно занимаемся вопросами террора. Прошу телеканал «Дождь» опубликовать наш фильм «Узники» и поставить вопрос о том, что в российских концлагерях находятся минимум 7 000 украинских гражданских узников, которых пытают. Наша задача сделать все возможное, чтобы освободить этих людей. За три года наша команда освободила только троих... Это крайне мало. Мы должны сосредоточиться на этой гуманитарной катастрофе», - завершила Евгения Чирикова этот разговор.
«Несомненно», - ответила Екатерина Котрикадзе.