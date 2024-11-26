Евгения Чирикова обратилась к гражданам РФ: «Уже пора понять чувства украинцев! Хватит думать только о себе!»

Журналисты российского телеканала «Дождь», который продолжает работу в изгнании, несмотря на то, что в РФ медиа имеет статус «нежелательной организации» (что влечет уголовную ответственность за сотрудничество), обратили внимание на историю 16-летнего россиянина Луки Андреева, который с 2021 года вместе с родителями переехал из России в Эстонию.

Молодой человек, который вышел на недавний антивоенный марш в Берлине с российским государственным флагом в руках, заявил «Дождю», что не откажется от своих убеждений.

«Я не собираюсь отказываться от своих убеждений даже после того, как на меня такие гонения идут. Мне это странно. По факту я своими руками сделал этот флаг. Я купил в тканевом магазине ткань, сшил этот флаг, пришел. Ничего не сделал. А на меня такой вой поднялся. Добавили на сайт «Миротворец». Я вообще в шоке, честно говоря… Вчера это произошло… Просто из-за флага. Как это может поменять мое отношение к нему, я не понимаю», - говорит Андреев в итоговом выпуске новостей «Дождя», который вышел в эфир вечером 25 ноября.