Ева Пунш Герой дна, или Почему флаг России – плохая идея

Уместность триколора на антивоенном шествии вызвала ожесточенные дискуссии в интернете еще до самого митинга.

Стоит понимать, что «антивоенный митинг» совершенно не означает «антироссийский», и многие уехавшие от войны россияне по-прежнему желают отстоять свое «право на Россию», даже не на какую-то прекрасную в будущем, а на Россию - настоящую, ужасную снаружи, но все равно немного прекрасную внутри. Которая не кремлевская, не путинская - а совсем другая Россия, живущая в их сердцах. И они совсем не желают уступать кремлевскому режиму привычную, узнаваемую атрибутику. Ни Пушкина, ни Петра, ни Ильича, ни Чайковского. Ни тем более флаг Российской Федерации.

Ну начнем с того, что флаг России - это не просто атрибутика, а официальный государственный символ (наряду с государственным гербом и гимном). Символ не какой-то территории или народа, населяющего ее, а официальный символ государства. Этот флаг сейчас водружается на оккупированных территориях, под сенью этого флага - убивают, насилуют, выносят приговоры «от лица Российской Федерации».

И если сейчас этот флаг (не важно - в какой стране) вывешивают из своего окна, или украшают им свою машину, одежду и прочее - это считывается как поддержка российского государства и того, что оно творит. Это не поддержка Прекрасной России Будущего, не поддержка флага с его 300-летней историей, а именно поддержка государства в его нынешнем обличье.