Был такой анекдот про Штирлица, который шел по военному Берлину, и ничто не выдавало в нем советского разведчика - ни буденовка, ни волочившийся за ним парашют. Лука Андреев пошел ва-банк, приехал «на Берлин» с российским флагом, пишет публицист Ева Пунш.
Ева Пунш ⟩ Герой дна, или Почему флаг России – плохая идея
Таллиннский мальчик Лука Андреев стал «героем дня», выйдя на антивоенном митинге в Берлине с российским триколором. При этом он очень старался оказаться в первых рядах, благодаря чему мир увидел кадры главных российских оппозиционеров под сенью родного флага. Впрочем, даже организаторы митинга узрели в этом действии провокацию, флаг у Луки отобрали, а его самого из первых рядов попросили.
После чего юный герой начал настойчиво требовать к себе внимания СМИ, как на самом митинге, так и онлайн.
«У меня украли Российский флаг», «Организаторы вырвали силой у меня флаг. Я держался до последнего», «Осветите в СМИ» - вот сообщения из его телеграм-блога по итогам событий.
СМИ действительно обратили внимание на Луку, и результаты собственного хайпа мальчику показались не слишком приятными. Теперь он это называет травлей и просит помощи, взывая к организаторам митинга и самому Яшину, и опять ищет медиа, а еще и адвоката, потому что его якобы дискредитировали.
Не очень понятно, в чем дискредитация человека, который своими руками сшил флаг страны-агрессора, и поехал с ним на публичное мероприятие, отчаянно пробиваясь в первые ряды, несмотря на возражение оргов. В смысле, кто же его бедного так дискредитировал? Пришли чужие люди враги и испачкали ему памперс, так что ли?
Лука Андреев многократно пытается объяснить, что он против Путина, против войны, но он за Россию, и это флаг его страны, и всем хорошим следует объединиться против всего плохого именно под российским флагом.
Уместность триколора на антивоенном шествии вызвала ожесточенные дискуссии в интернете еще до самого митинга.
Стоит понимать, что «антивоенный митинг» совершенно не означает «антироссийский», и многие уехавшие от войны россияне по-прежнему желают отстоять свое «право на Россию», даже не на какую-то прекрасную в будущем, а на Россию - настоящую, ужасную снаружи, но все равно немного прекрасную внутри. Которая не кремлевская, не путинская - а совсем другая Россия, живущая в их сердцах. И они совсем не желают уступать кремлевскому режиму привычную, узнаваемую атрибутику. Ни Пушкина, ни Петра, ни Ильича, ни Чайковского. Ни тем более флаг Российской Федерации.
Ну начнем с того, что флаг России - это не просто атрибутика, а официальный государственный символ (наряду с государственным гербом и гимном). Символ не какой-то территории или народа, населяющего ее, а официальный символ государства. Этот флаг сейчас водружается на оккупированных территориях, под сенью этого флага - убивают, насилуют, выносят приговоры «от лица Российской Федерации».
И если сейчас этот флаг (не важно - в какой стране) вывешивают из своего окна, или украшают им свою машину, одежду и прочее - это считывается как поддержка российского государства и того, что оно творит. Это не поддержка Прекрасной России Будущего, не поддержка флага с его 300-летней историей, а именно поддержка государства в его нынешнем обличье.
Очень странно, что Лука Андреев, который уже не первый год живет в Эстонии (его семья переехала сюда в 2021 году) этого не понимает.
Невозможно спустя 1000 дней после начала полномасштабной войны, живя вне российского общества, вести риторику в ключе: «Дуб - дерево. Роза - цветок. Россия - наше отечество. Смерть неизбежна», или выступать с лозунгами: «Россия должна быть свободной!».
Приоритеты изменились. Война - не время парения «над схваткой» и рассуждений «все не так однозначно». Будет ли Россия свободной (от кого?) - это вопрос шестнадцатый. В настоящее время актуально лишь одно, чтобы Российская Федерация со своими флагами, танками, бомбами, мальчиками и прочей атрибутикой - убралась вон с украинских земель.
Кстати, к родителям молодого человека особых вопросов нет, они сделали, что могли, вывезли ребенка из предвоенной России, спасли от воинского учета, армии, мобилизации. Только вот не у всех получается - Россию из себя вывезти. Какой-то сбой в программе адаптации.