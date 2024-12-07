Почему власти тратят огромные деньги на бесполезные «гирлянды», которые развешаны на столбах абсолютно любого города или района? Конечно, кто-то скажет, что это красиво: приятно любоваться, как красный, желтый и зеленый огоньки украшают улицы города, а в преддверии Рождества даже создают праздничное настроение. С другой стороны, если их все поснимать, можно сэкономить бюджетные средства и порадовать вечно опаздывающих водителей, пишет журналист Rus.Postimees Дмитрий Рая.
Мнение ⟩ Давайте уберем с улиц городов эти бесполезные гирлянды
Раз, два три! Елочка, гори!
Ну правда, достаточно просто выйти на улицу, чтобы убедиться в том, что для ощутимой части водителей эти самые «гирлянды» просто являются одним из элементов городского дизайна. Надеюсь, не раскрою секрет Полишинеля, если скажу, что этими красивыми лампочками являются самые обычные светофоры.
Светофоры - эти неприметные, но столь важные устройства - каждый день с безмолвной настойчивостью напоминают нам о правилах дорожного движения. И если кто-то еще сомневается в их значимости, то стоит просто понаблюдать за поведением водителей, игнорирующих красный сигнал светофора.
Казалось бы, простая и очевидная установка, но… почему-то ее так легко можно нарушить. И вот тут начинается самое интересное: настоящий спектакль на дороге, где главные роли играют герои, не терпящие принудительных остановок.
Возможно, происходящее можно было бы объяснить предпраздничной суетой, но, к сожалению, это уде больше напоминает какой-то национальный спорт: не проехал на запрещающий сигнал светофора - прожил день зря. И м каждым днем это явление принимает все более массовый характер, и если раньше красный был сигналом «стоп», то теперь для некоторых водителей он - это скорее напоминание о том, что пришло время поднажать и ускориться, иначе грозит потеря секунд 30 безвозвратно потерянного времени. Неужели эти секунды так важны, что стоит рисковать своей жизнью и жизнью окружающих?
«Ну, я же никому не мешаю!»
Мне понадобилось не более пяти минут, чтобы найти в популярном сообществе «EZ-дуны» целых семь (!) публикаций, главные герои которых словно специально дожидались, пока на светофоре загорится красный, чтобы на всех парах промчаться мимо изумленных пешеходов и других участников движения.
«Зачем ждать? Я здесь главный, я знаю, как управлять своей судьбой и моей машиной, и никто мне не скажет, как жить и что делать»
В одном случае сразу три машины, водители которых, видимо, устали любоваться красным сигналом, решили стартануть со светофора, чтобы через сто метров свернуть к гостинице (видео).
В другом ролике водитель решил, что проехать на красный – совершенно обыденное дело, а водителя, посмевшего выехать ему наперерез хоть и на зеленый сигнал свефтофора, стоит обсигнались. Чтобы он вдруг не подумал, что украшающие улицы города трехцветные конструкции имеют хоть какое-то значение.
Допускаю, что для кого-то - это все мелочи, но, как по мне, водитель, игнорирующий красный сигнал светофора, не просто идет против правил, он фактически заявляет: «Зачем ждать? Я здесь главный, я знаю, как управлять своей судьбой и моей машиной, и никто мне не скажет, как жить и что делать». Мол, какое мне дело до ваших красно-желто-зеленых лампочек - в городе и так все спешат.
Без правил наступает хаос
Любители «красного пофигизма» зачастую оправдывают свои действия одним и тем же аргументом: «Ну, я же никому не мешаю!» Хотелось бы узнать, откуда такая уверенность?
Если бы эта же логика применялась в других сферах жизни, то, наверное, никто бы не соблюдал правила в очереди в магазине или в общественном транспорте. Потому что, конечно же, «никто мне не скажет, где я должен стоять, я что, не могу сам выбрать себе место?» Интересно, если бы этот водитель оказался на месте пешехода, увидев, как мчится машина на красный, он бы так спокойно рассуждал о том, что правила - это для всех, но не для него?
Еще более примечателен тот факт, что нарушители зачастую делают это в самых неподобающих ситуациях. Они могут ехать на красный в часы пик, когда движение уже настолько плотное, что любой подобный маневр - это потенциальный путь к увеличанию и без того большой пробки. Или совершить поворот, подвергнув опасности переходящих дорогу пешеходов.
Подобное поведение - это не просто демонстрация невежества, это еще плевок в лицо элементарной логике. И уж совсем позорно, когда такие же люди становятся героями записей камер видеонаблюдения, указывая на других водителей, игнорируя правила. У нас как-то сложилось мнение, что правила можно нарушать, если это не касается тебя лично, и все это оправдывается жизненной необходимостью: «Да мне куда-то надо срочно, я не могу тратить время на остановку».
Однако не будем забывать, что светофор - это не просто гирлянда или элемент дорожной инфраструктуры, а результат работы людей, которые проектируют и разрабатывают системы безопасности. Это не просто сигнал, который мешает нам двигаться, а символ порядка. А когда люди начинают игнорировать этот порядок, это начинает работать против всех нас, превращая пространство вокруг в хаос, где каждый сам за себя и за своих пассажиров.
Обратите на то, что происходит на дорогах. Разве этот хаос и безумие не говорят о том, что без строгого соблюдения правил дорожного движения мы погружаемся в нечто похожее на беззаконие?
Становится ясно: для многих водителей красный сигнал светофора - это всего лишь декоративный элемент, служащий лишь для того, чтобы напоминать о функциональных зонах на улице. «Зачем останавливаться? Ведь все вокруг - взрослые, понимающие люди, которые тоже, как и ты, не хотят ждать. Мы же все куда-то спешим, не так ли?»
Дурной пример заразителен, а хороший?
Если же мы будем смотреть на проблему с чуть иной точки зрения, можно сказать, что массовое игнорирование красного сигнала - это своего рода протест против системы. Мы не любим ограничений, а уж тем более не любим, когда кто-то решает, когда и куда нам ехать. В какой-то момент у нас появляется чувство абсолютной свободы: я сам решаю, когда мне остановиться, и никто мне не указ, когда можно ехать. Вот только с такими умозаключениями у нас случаются проблемы на дороге, и водители, не умеющие правильно интерпретировать сигналы светофора, становятся главной причиной беспорядка.
Уже слышу упреки в адрес пешеходов/велосипедистов/самокатчиков (нужное подчеркнуть), мол, они тоже хороши и бросаются под колеса машин, сбивают на тротуарах людей и все прочее. Да, к сожалению, таковы наши реалии, но в наших руках изменить ситуацию к лучшему.
Достаточно стать положительным примером: простое уважение сигналов светофора может стать примером для других и постепенно, приложив определенные усилия, мы все-таки научимся, как важно соблюдать простые правила. Кто знает, может быть, именно так можно и построить культуру дорожного движения - культуру взаимного уважения, а не хаоса. Но для этого нужно, чтобы хотя бы один водитель научился ждать.
Конечно, не был бы лишним более активный надзор со стороны полиции: присутствие патрулей на улицах города могло бы отрезвляюще повлиять на любого потенциального нарушителя. Но, к сожалению, в нынешних условиях стражам правопорядка просто не хватает ресурсов.
Таави Кирсс, руководитель службы дорожного надзора Пыхьяской префектуры
В этом году произошло чуть более 2000 ДТП с человеческими жертвами, в которых погибли 64 человека. Очевидно, что безопасность дорожного движения в Эстонии не улучшается.
Мы не можем и не должны влиять на всех посредством полицейского надзора. Сегодня, к сожалению, мы находимся в такой ситуации, что патрули ездят с вызова на вызов и времени на дорожный надзор у них остается мало.
Одним из решений могла бы стать дополнительная автоматизация мониторинга дорожного движения с использованием камер контроля скорости, камер средней скорости, а в будущем мы могли бы использовать так называемую систему штрафных баллов для людей с рискованным поведением в дорожном движении.
По сравнению с прошлым годом, в этом году мы вложили больше средств в мониторинг дорожного движения и выявили большее количество правонарушений. Мы делаем все возможное, чтобы направить как можно больше ресурсов на обеспечение соблюдения правил дорожного движения.