Мнение Давайте уберем с улиц городов эти бесполезные гирлянды

Однако не будем забывать, что светофор - это не просто гирлянда или элемент дорожной инфраструктуры, а результат работы людей, которые проектируют и разрабатывают системы безопасности. Это не просто сигнал, который мешает нам двигаться, а символ порядка. А когда люди начинают игнорировать этот порядок, это начинает работать против всех нас, превращая пространство вокруг в хаос, где каждый сам за себя и за своих пассажиров.

Обратите на то, что происходит на дорогах. Разве этот хаос и безумие не говорят о том, что без строгого соблюдения правил дорожного движения мы погружаемся в нечто похожее на беззаконие?

Становится ясно: для многих водителей красный сигнал светофора - это всего лишь декоративный элемент, служащий лишь для того, чтобы напоминать о функциональных зонах на улице. «Зачем останавливаться? Ведь все вокруг - взрослые, понимающие люди, которые тоже, как и ты, не хотят ждать. Мы же все куда-то спешим, не так ли?»

Дурной пример заразителен, а хороший?