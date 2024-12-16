Пыллуаас: на членов правления ERK оказывали давление

Пыллуаас, который покинул ERK в понедельник, сказал, что разочарован в партии. «Должен признать, что я разочарован. Мы с большими амбициями запустили партию с нуля, и я был ее первым председателем. К сожалению, все пошло не так, как я надеялся, и не было смысла продолжать работу в партии», - сказал Пыллуаас.

По его словам, руководство партии не было прозрачным и демократичным. «На членов правления оказывалось влияние и ими пытались манипулировать. Председатель не был независимым, а легко поддавался чужому влиянию. Все попытки привлечь внимание к проблемам глушились. Их не выносили на обсуждение совета. Вместо того чтобы обсуждать их в бюро, председатель партии и заместитель председателя Яак Валге вызывали нас, так сказать, на ковер. Пришли к выводу, что все остальные заблуждаются, а они и только они правы. Это полностью завело дело в тупик», - рассказал Пыллуаас.

Ранее стало известно, что из партии решили выйти бывшие члены правления ERK Хенн Пыллуаас, Антс Фрош, Пеэтер Эрнитс и Хелен Ребане.

«Партия Эстонских националистов и консерваторов не нашла четкой цели и места на политическом ландшафте. Слишком много неопределенности, обусловленной прежде всего спешкой при создании партии. К сожалению, не удалось гарантировать и демократического и прозрачного стиля руководства или жизнеспособного развития. А это вызывает сомнения в надежде, что партия могла бы стать для широкой общественности убедительным носителем патриотических и консервативных идей», - объяснили они свое решение.

Председатель партии ERK Сильвер Куузик считает, что уход четырех членов правления партии не является катастрофой, хотя это и видные люди.

«Понятно, что чем ближе выборы, тем полезнее для политиков сидеть на санках, которые не нужно тянуть, а которые сами едут. Осмелюсь сказать, что главное беспокойство вызывает не то, что Яак Валге хорошо поработал, а то, что самим людям не хватает энергии, и тогда ожидания были другими. Тянуть санки в гору всегда труднее, чем спускаться с нее, и тот, кто думал, что будет легко скользить рядом с большими партиями, конечно же, ошибался», - сказал он