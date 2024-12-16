16-летний гражданин России Лука Андреев, имеющий вид на жительство в Эстонии, продолжает привлекать внимание СМИ и после скандала с экспонированием российского флага на шествии российских эмигрантов в Берлине 17 ноября. В интервью изданию «Новая газета Европа» Андреев выступил с призывом немедленно начать мирные переговоры с Россией: «Других вариантов нет, ведь победы не может быть ни с той, ни с другой стороны».

« Как ты поможешь России , если Украина победит ?»

При этом, по мнению Андреева, российской оппозиции нужно перестать оказывать военную поддержку Украине, отказаться от американских грантов и не жертвовать средства ВСУ.

«Помогать, конечно, надо, но гуманитарно! Покупать обогреватели... Люди страдают, люди умирают, у них несчастье. Я прекрасно понимаю, это наши соседи. Но я не могу доверять тем политикам, которые помогают [Украине] вооруженно. На дроны, например, [собирают]. Это я вообще понять не могу», - сказал Лука Андреев.

«Как российский политик может призывать или сам помогать вооруженным силам Украины? Это нелогично. Как ты поможешь России, если Украина победит?» - недоумевает Андреев.

Корреспондент издания напомнил Андрееву, что если до перемирия Украина не будет получать оружие, то она не сможет обороняться и проиграет, в то время как Россия откажется от перемирия и просто завоюет то, что ей нужно.