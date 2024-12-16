Живущий в Таллинне российский активист Лука Андреев дал большое интервью изданию «Новая газета Европа», в котором попытался объяснить собственные противоречивые политические заявления и демарши.
Российский активист из Таллинна: сочувствую солдатам РФ, оппозиционерам нельзя помогать Украине оружием (7)
16-летний гражданин России Лука Андреев, имеющий вид на жительство в Эстонии, продолжает привлекать внимание СМИ и после скандала с экспонированием российского флага на шествии российских эмигрантов в Берлине 17 ноября. В интервью изданию «Новая газета Европа» Андреев выступил с призывом немедленно начать мирные переговоры с Россией: «Других вариантов нет, ведь победы не может быть ни с той, ни с другой стороны».
«Как ты поможешь России, если Украина победит?»
При этом, по мнению Андреева, российской оппозиции нужно перестать оказывать военную поддержку Украине, отказаться от американских грантов и не жертвовать средства ВСУ.
«Помогать, конечно, надо, но гуманитарно! Покупать обогреватели... Люди страдают, люди умирают, у них несчастье. Я прекрасно понимаю, это наши соседи. Но я не могу доверять тем политикам, которые помогают [Украине] вооруженно. На дроны, например, [собирают]. Это я вообще понять не могу», - сказал Лука Андреев.
«Как российский политик может призывать или сам помогать вооруженным силам Украины? Это нелогично. Как ты поможешь России, если Украина победит?» - недоумевает Андреев.
Корреспондент издания напомнил Андрееву, что если до перемирия Украина не будет получать оружие, то она не сможет обороняться и проиграет, в то время как Россия откажется от перемирия и просто завоюет то, что ей нужно.
«Я ни в коем случае не говорил, что призываю бойкотировать правительства европейских стран, которые вооружают Украину с начала войны. Хотя мы прекрасно понимаем, что помощь эта была мизерная, нацеленная на то, чтобы Украина не шла вперед восстанавливать свои оккупированные территории, а просто чтобы она не сдалась», - поясняет свою мысль активист.
Осуждать российских оккупантов нельзя
По мнению активиста, поддерживать войну против Украины россиян заставляет пропаганда, а участвовать в военных действиях и убивать украинцев - нищета.
«Наши соотечественники поддерживают войну из-за пропаганды - это очень печально. Я считаю, что к таким людям нужно проявлять сочувствие и понимание, а не пытаться их выписать из своих. Тем более мы видим, что поддержка войны не так высока, как говорит об этом российская пропаганда, и что тех, кто выступает за мирные переговоры, сейчас в России огромный процент», - сказал активист, не уточнив процента.
«Что касается тех, кто идет туда за деньги, то вы посмотрите, какая зарплата в провинции. Это же ужасно. Как так жить? Они совершили чудовищную ошибку. Всё-таки русский народ преимущественно православный, поэтому я считаю, что нужно проявлять сочувствие и понимание, мы можем попытаться отговорить, объяснить, что это ошибка, но осуждать - ни в коем случае», - говорит Андреев.
«Их нужно спасать, нужно сделать так, чтобы они вернулись домой к своим семьям, которые их ждут, - полагает юный активист. - Я призываю закончить войну, чтобы эти люди вернулись домой».
Лука Андреев продолжает активно выступать против того, чтобы российские оппозиционные организации принимали финансовую помощь со стороны западных фондов.
«Если политик берет деньги от иностранного государства, например, у Госдепа США, то тот может лоббировать через эти деньги свои интересы. Есть теории, что они дают методичку о том, что можно говорить, а что нельзя», - рассуждает Андреев.
На вопрос корреспондента издания, каким образом российская оппозиция может вести свою деятельность за рубежом, Андреев отвечает: «Это очень сложный вопрос, откуда политику брать деньги. Но брать деньги от иностранных государств - это за гранью. Тогда, получается, Владимир Путин был прав, когда объявлял всех иноагентами».
По мнению активиста, лидерам российской оппозиции сегодня «нужно говорить с этими людьми, нужно к ним обращаться, как минимум. Этого не сделано. Даже попыток нет».
«Если эти люди хотят добиться власти, им нужно думать, как это сделать. Этого не произойдет, если не будет поддержки народа, а какая поддержка народа, если Ходорковский продолжит говорить, что все россияне несут вину за войну?» - полагает Лука Андреев.
«Часть моей национальной идентичности»
В ноябре мы писали о том, как активист Лука Андреев спровоцировал скандал на митинге российской оппозиции в Берлине, появившись там с российским триколором, хотя организаторы категорически не хотели видеть на мероприятии российские флаги.
В результате российский флаг у Андреева в Берлине отобрали. Свое участие в митинге и вызванный им скандал Лука осветил во всех деталях, с фото и видео. Свои посты в блоге он назвал «приключения Луки».
16-летний активист ездит по Европе для участия в мероприятиях оппозиции, на которых он довольно явно напрашивается на конфликты с «непатриотичными оппозиционерами».
В интервью «Новой Газете. Европа» Андреев заявил, что его демарш на митинге в Берлине не был провокацией.
«Это часть моей национальной идентичности. И мне неприятно, когда его пытаются у меня отобрать. Спор о флаге - это не только спор о символе, хотя символы тоже очень важны для людей. Это фундаментальная дискуссия: Мы здесь против Путина любой ценой или мы здесь за Россию?» - задается вопросом активист.
«Отказываясь от своего флага, вы дистанцируетесь от своей страны, для вас ваша страна становится… нелицеприятной, что ли. Отказываться от своей страны мне максимально не близко», - говорит Лука Андреев.
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