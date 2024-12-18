МИХАИЛ ТРУНИН Об отмене премии за лучшее произведение на русском языке: сломанное не ломается

Совсем историческими случаями можно считать две премии подряд, которые в категории «проза» получила Мудлум (ни до, ни после нее подобного не повторялось), и три номинации в категории «поэзия», которых удостоился Хассо Крулль (премию при этом он получил только один раз).

Упомянутые авторы, как и другие, перечисленные мной в публикации на эстонском, - это абсолютный топ современной эстонской литературы, их повторная номинация едва ли может вызывать вопросы в ее правомерности. Что же было в русскоязычной части в то же самое время? Не будет преувеличением сказать, что там повторяющая номинация - это не исключение, подтверждающее высокий статус номинированного литератора на культурном поле или высокое качество созданного им произведения, а правило, лишь подтверждающее узость круга авторов, пишущих в Эстонии на русском языке.

С 2019 по 2024 год Андрей Иванов был номинирован четырежды и получил свою премию все четыре раза (три из них - за последние три года подряд). Елена Скульская была номинирована трижды (одна полученная премия), Лариса Йоонас - также трижды (также одна полученная премия). В выбранный временной период не получали премий, но повторно становились номинантами Надежда Катаева-Валк (два раза) и Илья Прозоров (три раза).