МВД Эстония готова к атакам России с использованием мигрантов и не прекратит давать убежище гражданам Сирии

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (слева) и заместитель директора PPA по вопросам охраны границы Вейко Коммусаар. Торжественное открытие 40-километрового участка восточной границы, который был оснащен современными средствами защиты и контроля. 11 декабря 2023 года, Виитка, Вырумаа.

В МВД Эстонии прокомментировали Rus.Postimees новости о том, что страны ЕС после падения режима Башара Асада принимают решения о приостановке рассмотрения запросов на международную защиту от граждан Сирии. Ответили в МВД и на вопрос о готовности к возможным гибридным атакам с использованием мигрантов.