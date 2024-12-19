В МВД Эстонии прокомментировали Rus.Postimees новости о том, что страны ЕС после падения режима Башара Асада принимают решения о приостановке рассмотрения запросов на международную защиту от граждан Сирии. Ответили в МВД и на вопрос о готовности к возможным гибридным атакам с использованием мигрантов.
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МВД ⟩ Эстония готова к атакам России с использованием мигрантов и не прекратит давать убежище гражданам Сирии
О том, что в ЕС меняется отношение к беженцам из Сирии после внезапного падения режима Башара Асада, одной из первых заявила Германия. Миграционные власти этой страны приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища гражданам Сирии, сообщила Deutsche Welle 9 декабря. Информацию подтвердила пресс-секретарь МВД ФРГ Сонья Кок.