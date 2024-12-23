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Профессор Трийн Вихалемм об интеграции Ида-Вирумаа: «В регионе много недовольства государством и своей жизнью»

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Нарвитяне смотрят концерт в честь 9 мая, который проводится в Ивангороде. 9 мая 2024 г.
Нарвитяне смотрят концерт в честь 9 мая, который проводится в Ивангороде. 9 мая 2024 г. Фото: Postimees

Профессор Института общественных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемм занимается вопросами интеграции и идентичности. Этот анализ она написала для материала о настроениях в Ида-Вирумаа в 2024 году. Она считает, что на пути к интеграции по-прежнему стоит взаимное недоверие между эстонской и неэстонской общинами.

Отчет об интеграции эстонского общества, который составляется на основании обширного социологического исследования, был обнародован в начале марта. Мы публиковали несколько подробных материалов об этом исследовании.

По мнению профессора Вихалемм, которая занимается изучением Ида-Вирумаа, это исследование показало, что взаимное недоверие между эстонской и неэстонской общинами из-за российской агрессии против Украины выросло.

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