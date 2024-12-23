Профессор Института общественных исследований Тартуского университета Трийн Вихалемм занимается вопросами интеграции и идентичности. Этот анализ она написала для материала о настроениях в Ида-Вирумаа в 2024 году. Она считает, что на пути к интеграции по-прежнему стоит взаимное недоверие между эстонской и неэстонской общинами.
Для подписчиков
Профессор Трийн Вихалемм об интеграции Ида-Вирумаа: «В регионе много недовольства государством и своей жизнью»
Отчет об интеграции эстонского общества, который составляется на основании обширного социологического исследования, был обнародован в начале марта. Мы публиковали несколько подробных материалов об этом исследовании.