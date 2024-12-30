Известные эстонские политики и общественные деятели в канун наступления Нового года в цикле статей в жанре мнения делятся с читателями Rus.Postimees своими ощущениями от года уходящего. Вадим Штепа уверен в том, что внутренние кризисы в крупных эстонских партиях, произошедшие в 2024 году, создали предпосылки для большой политической перезагрузки.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Итоги года: европейское лидерство, партийный кризис, форсированная школьная реформа
Главным международным достижением Эстонии в 2024 году стало избрание Каи Каллас Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Как бы ни относиться к госпоже Каллас персонально, этот статус свидетельствует о кардинально возросшей роли Эстонии в европейской политике. Евросоюз фактически доказал, что представители всех его стран - даже самых малых - имеют равноправные шансы стать общеевропейскими лидерами.
И очень радует, что Еврокомиссия не испугалась назначить на этот важный международный пост «радикального» представителя Балтийской страны, а не кого-то из крупных государств «Старой Европы», которые не граничат с Россией и поэтому меньше чувствуют опасность, исходящую от возрожденной империи.
Ошибки и проблемы партий
Однако по контрасту с этим внешнеполитическим успехом, внутренняя политика Эстонии, возглавляемая Партией реформ еще под руководством той же Каи Каллас, вошла в довольно тревожный кризис. Инфляция и рост цен превышают показатели других европейских стран. По прогнозам экономистов, вследствие повышения налогов ожидается падение покупательной способности населения. Нужны ли Эстонии такие «реформы» под руководством одноименной партии?
Впрочем, у других партий, оппозиционных реформистам, в 2024 году возникло проблем не меньше. Центристская партия утратила власть в столице, да и вообще фактически раскололась - многие ее лидеры (Юри Ратас, Танель Кийк, Владимир Свет и др.) ушли в другие партии, не поладив с новым председателем Михаилом Кылвартом.
Партия EKRE идеологически вроде бы противоположна центристам, хотя одно время они состояли в одной правительственной коалиции. Но и у них произошел громкий раскол, когда некоторые лидеры не просто вышли из партии, а были из нее исключены - даже такие крупные фигуры, как Хенн Пыллуаас, возглавлявший в 2019-2021 гг. Рийгикогу.
Основная причина - недовольство многих членов этой партии тем, что ее руководство фактически узарпировано семейным кланом Хельме. А смена политиками партий выглядит все более парадоксальной - так, Яак Мадисон перешел из EKRE к центристам.
Наверное, в Эстонии назревает глубокая политическая «перезагрузка», в ходе которой появятся новые партии, если существующие переживают такие критические расколы. Может быть, это покажут муниципальные выборы, назначенные на октябрь 2025 года?
Например, было бы интересно появление регионалистской партии, представляющей различные уезды, города и волости. Эстония - хоть и небольшая, но очень многообразная страна. А то пока эстонская политика выглядит слишком таллинноцентрично, судя по биографиям партийных лидеров - большинство из них родились или сформировались именно в столице, и такая картина странным образом напоминает Россию с ее известным москвоцентризмом.
Право голоса для граждан РФ и Беларуси
Кстати, в уходящем году продолжались дискуссии о том, следует ли сохранять для граждан России и союзной с ней Беларуси, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии, право голосовать на муниципальных выборах? С моей точки зрения, отмена такого права была бы вполне разумным и адекватным решением в условиях тоталитарных режимов в этих странах и продолжающейся уже почти три года российской войны против Украины.
Здесь вряд ли поможет паллиативное предложение социал-демократов допускать к выборам только тех граждан РФ, которые осуждают войну. Как это проверить? Многие из них легко подпишут «осудительное» заявление, в 2025 году проголосуют на эстонских местных выборах, а уже в 2026-м пойдут в российское посольство выбирать депутатов Госдумы из «Единой России», КПРФ или ЛДПР, которые все как один имперские милитаристы.
Эта политическая двойственность выглядит абсурдно и даже опасно. Может случиться так, что следующего президента Эстонии будет избирать коллегия выборщиков, состоящая из представителей местных самоуправлений. А если сами эти самоуправления будут избираться гражданами России, большинство из которых голосует за Путина, возникает небольшой, но все же реальный риск появления в Эстонии пророссийского президента. Не хотелось бы превращения нашей страны в политический аналог Венгрии или Словакии…
Русский язык не ответственен за российскую политику
Однако при всей справедливости критической позиции по отношению к нынешней российской политике, ее не следовало бы распространять на русский язык как таковой. Сегодня русский язык часто называют инструментом кремлевской империи. Но это едва ли в большей степени корректно, чем, например, обвинять немецкий язык в политике Третьего рейха. Например, Радио Свобода вещает по-русски, но никто не может его назвать рупором российской пропаганды.
Поэтому форсированность перевода школьного образования на эстонский язык, начавшегося в уходящем году, с моей точки зрения, выглядит неоправданной. Уместна ли такая поспешная языковая унификация? На мой взгляд, разумнее было бы не резко погружать русскоязычных младших школьников в эстоноязычное обучение - это чревато тем, что они просто не поймут множество предметов, если до школы по-эстонски не говорили вообще. Но постепенно, класс за классом, увеличивать долю эстонского языка, и когда им овладеют достаточно, тогда переводить на него физику, математику и т.д.
На пространствах бывшей Российской империи русский язык еще долго останется lingua franca - его многовековое существование в одночасье «отменить» невозможно. Исторически он напоминает латынь, которая веками связывала многие европейские страны. Но с ней никто не «боролся», а просто местные языки постепенно становились все более популярными. И кстати, Джордж Вашингтон воевал не с английским языком, а с Британской империей.
Есть тема поважнее языковой - это европеизация сознания русскоязычных эстоноземельцев. Надо избавлять их от постоянной оглядки на Россию, показывать, что «русский» и «российский» – это совсем не синонимы.
Для государства было бы полезно поддержать свободные русскоязычные медиа, которые способны менять сознание не только местных русских, но также оказывать влияние и на жителей России.
Помню, когда я в перестроечные годы учился на журфаке МГУ, нам привозили газету «Молодежь Эстонии». Она вызывала у нас невероятное удивление, поскольку по свободе слова превосходила даже самые «демократические» московские издания. Создавалось впечатление, что в Эстонии живут какие-то совсем другие, европейские русские. Неплохо бы повторить этот опыт.
Русский язык надо лишать московской имперской моноцентричности и делать его глобально полицентричным, какими, например, являются английский и испанский в разных странах, где их правила могут существенно различаться.
Империю недостаточно сдерживать, нужно на нее наступать
Пока существует московская империя, она неизбежно будет вести колониальные войны, это прошито в ее многовековых «традиционных ценностях». Поэтому замечу, что Эстония могла бы больше внимания уделять российскому регионализму, поддерживая как движения за восстановление государственного суверенитета в различных финно-угорских республиках РФ (провозглашенного ими еще в 1990 году), так и стремление к самоуправлению в соседних областях - Ленинградской (исторической Ингрии) и Псковской.
Нынешняя сугубо оборонительная и реактивная политика сдерживания империи не способна ее разрушить - здесь нужны наступательные стратегии.