ВАДИМ ШТЕПА Итоги года: европейское лидерство, партийный кризис, форсированная школьная реформа

Основная причина - недовольство многих членов этой партии тем, что ее руководство фактически узарпировано семейным кланом Хельме. А смена политиками партий выглядит все более парадоксальной - так, Яак Мадисон перешел из EKRE к центристам.

Наверное, в Эстонии назревает глубокая политическая «перезагрузка», в ходе которой появятся новые партии, если существующие переживают такие критические расколы. Может быть, это покажут муниципальные выборы, назначенные на октябрь 2025 года?

Например, было бы интересно появление регионалистской партии, представляющей различные уезды, города и волости. Эстония - хоть и небольшая, но очень многообразная страна. А то пока эстонская политика выглядит слишком таллинноцентрично, судя по биографиям партийных лидеров - большинство из них родились или сформировались именно в столице, и такая картина странным образом напоминает Россию с ее известным москвоцентризмом.

Право голоса для граждан РФ и Беларуси

Кстати, в уходящем году продолжались дискуссии о том, следует ли сохранять для граждан России и союзной с ней Беларуси, имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии, право голосовать на муниципальных выборах? С моей точки зрения, отмена такого права была бы вполне разумным и адекватным решением в условиях тоталитарных режимов в этих странах и продолжающейся уже почти три года российской войны против Украины.