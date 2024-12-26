Евродепутат о поврежденных кабелях: Россия и Китай следят за реакцией ЕС и НАТО

Евродепутат Урмас Паэт прокомментировал очередной инцидент с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

«Как долго еще это может продолжаться?» - недоумевает евродепутат.

По мнению Паэта, Россия и Китай таким образом проверяют, что предпримут в подобной ситуации ЕС и НАТО.

До сих пор ни Евросоюз, ни НАТО ничего реального для защиты нашей подводной инфраструктуры не сделали, констатирует евродепутат.

«И это побуждает Россию и Китай вести себя по отношению к нам еще более нагло», - подчеркивает Паэт.

Чтобы положить конец разрушению нашей инфраструктуры, необходимы конкретные шаги - как в отношении непосредственных исполнителей, так и против тех, кто отдает соответствующие приказы, указывает он.

В противном случае повреждение кабелей в Балтийском море продолжится и распространится территориальные воды других стран ЕС и НАТО, уверен Урмас Паэт.

В среду в 12:26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

О повреждении двух своих подводных кабелей связи сообщил также телекоммуникационный оператор Elisa.

Еще один поврежденный кабель принадлежит компании CITIC Telecom.

В ходе пресс-конференции представители финской полицией признали, что морские кабели между Эстонией и Финляндией, вероятнее всего, были повреждены якорем танкера Eagle S.

Нефтеналивной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, перевозил нефть из России.

По факту повреждения подводных кабелей финская полиция возбудила уголовное расследование.