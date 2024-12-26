Министр климата уверена: страны Балтии не останутся без электричества

«Системные операторы справляются с ситуацией, поскольку постоянная готовность к подобным событиям - их повседневная работа», - цитирует слова Алендер BNS.

«У Эстонии и стран Балтии достаточно генерирующих мощностей и резервов, чтобы покрыть наши потребности в электроэнергии. Электростанции, в том числе и те, которыми управляет Enefit Power, работают, ветропарки работают», - добавила министр климата.

Йоко Алендер подчеркнула, что авария на Estlink 2 не повлияет на синхронизацию Балтийских стран с электросетью континентальной Европы.

«Синхронизация по-прежнему запланирована на начало февраля, и необходимые приготовления идут по плану. В странах Балтии достаточно управляемых мощностей и внешних соединений, чтобы провести синхронизацию без подключения Estlink 2», - сказала Алендер.

В видеовстрече приняли участие министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, а также представители трех балтийских системных операторов – компаний Elering, Augstsprieguma Tīkls и Litgrid.

Повреждение подводных кабелей

В среду в 12:26 произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией.

EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока.

Из них около 12 километров проложены по суше в Эстонии в виде подземного кабеля, около 147 километров - по дну Финского залива и около 14 километров - по суше в Финляндии в виде воздушного кабеля.

О повреждении двух своих подводных кабелей связи сообщил также телекоммуникационный оператор Elisa.

Еще один поврежденный кабель принадлежит компании CITIC Telecom.

Финская полиция предполагает, что морские кабели между Эстонией и Финляндией были повреждены якорем танкера Eagle S.

Нефтеналивной танкер Eagle S, который ходит под флагом Островов Кука, перевозил нефть из России.

По факту повреждения подводных кабелей полиция Финляндии возбудила уголовное дело и начала расследование.

Сам танкер задержан и препровожден в финский порт.