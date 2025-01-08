НАТО разместит на Балтийском море десять судов для охраны инфраструктуры

Напомним, что 25 декабря в 12:26 произошло аварийное отключение энергетического кабеля EstLink 2, связывающего Эстонию и Финляндию.

Вечером того же дня Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении еще трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один - компании CITIC Telecom.

Согласно данным Marinetraffic.com, российский танкер Eagle S из теневого флота России совершил необычный маневр, чтобы гарантированно повредить кабель Estlink 2.