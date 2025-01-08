С конца этой недели НАТО выделит десять судов для охраны критических объектов на Балтийском море, сообщило финское общественное телерадиовещание Yle.
НАТО разместит на Балтийском море десять судов для охраны инфраструктуры
Критически важные объекты будут охранять уже находящиеся на Балтийском море суда альянса и специально дислоцированные для участия в этой миссии суда стран НАТО. Эти суда останутся на Балтийском море до апреля.
Суда будут выполнять преимущественно сдерживающую функцию и будут патрулировать в зонах, где расположены электрические и телекоммуникационные кабели. В то же время, НАТО не имеет права препятствовать движению судов других государств в международных водах.
Напомним, что 25 декабря в 12:26 произошло аварийное отключение энергетического кабеля EstLink 2, связывающего Эстонию и Финляндию.
Вечером того же дня Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) получил информацию о повреждении еще трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один - компании CITIC Telecom.
Согласно данным Marinetraffic.com, российский танкер Eagle S из теневого флота России совершил необычный маневр, чтобы гарантированно повредить кабель Estlink 2.