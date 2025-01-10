Лишение серопаспортников права голоса: политики рассматривают несколько вариантов

Процедура изменения Конституции в срочном порядке

Для изменения Конституции в срочном порядке проект изменения Конституции должен пройти три чтения в Рийгикогу. Между первым и вторым должно быть не менее трех месяцев, а между вторым и третьем не менее одного месяца. Таким образом, Конституцию невозможно изменить раньше, чем в апреле 2025 года. Местные выборы состоятся в октябре 2025 года.

Для принятия решения об изменении в срочном порядке требуется поддержка 4/5 депутатов во время третьего чтения. Это означает, что за это процедурное решение должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.

Для принятия окончательного решения об изменении Конституции потребуется поддержка 2/3 состава Рийгикогу, то есть 68 голосов. Финальное голосование проводится сразу после принятия решение об изменении Конституции в срочном порядке.