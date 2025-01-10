В свете приближающихся выборов в местные самоуправления, которые состоятся осенью этого года, все активнее обсуждается вопрос лишения права голоса обладателей серых паспортов.
Лишение серопаспортников права голоса: политики рассматривают несколько вариантов
Конституционная комиссия Рийгикогу в очередной раз обсудила вопрос избирательного права, но на этот раз в центре внимания были серопаспортники.
«Праву голоса серых паспортов не место в Конституции. Это стало ясно в ходе заседаний Конституционной комиссии в декабре. Несколько членов выразили твердое мнение, что временные явления не должны быть прописаны в Конституции - Конституция должна быть вневременной», - заявил в соцсетях председатель комиссии Хендрик Террас («Ээсти 200»).
Террас напомнил, что серый паспорт - это паспорт серого цвета, который выдается в некоторых странах людям, не являющимся гражданами этой страны, но проживающим в ней. В Эстонии серым паспортом называется удостоверение личности, которое выдавалось людям, проживавшим в Эстонии до восстановления независимости в 1991 году, но не получили эстонского гражданства. Эти люди не имеют ни эстонского гражданства, ни гражданства какой-либо другой страны и поэтому являются лицами без гражданства.
«Остается надеяться, что в ближайшие десять лет серые паспорта как явление исчезнут и в Эстонии», - отметил он.
Террас отметил, что, поскольку Эстония больше не выдает серые паспорта, а число их обладателей с каждым годом уменьшается, именно поэтому их и нужно так называть.
Согласно действующему законодательству, на выборах в местные самоуправления могут участвовать граждане Эстонии и Евросоюза, а также иностранцы с долгосрочным видом на жительство или постоянным правом на проживание в Эстонии, достигшие 16 лет и имеющие постоянную регистрацию в эстонском регистре населения.
Следующие выборы в местные самоуправления пройдут 19 октября 2025 года.
«Аналогичная критика звучала и в связи с первым упоминанием в Конституции международных организаций. В любом случае граждане ЕС могут выбрать проживание в других странах ЕС в соответствии с Договорами. В любом случае, граждане Европейского союза имеют право голосовать в других странах ЕС в соответствии с договорами. Хотя я и считаю важным иметь хорошие союзнические отношения, внесение международных организаций в Конституцию не соответствует духу Конституции, как сказал бы Юри Адамс», - отметил он.
По словам председателя Конституционной комиссии Рийгикогу, нарушение рождественского мира путем перерезания кабелей - это признак того, что мы фактически втянуты в гибридную войну с Российской Федерацией.
«За последние несколько месяцев было несколько примеров того, как российская сторона использует вмешательство в выборы, чтобы привести к власти силы, ослабляющие европейскую безопасность. Еще один способ гибридной войны. В ходе слушаний в Комиссии ряд экспертов по безопасности также отмечали, что право голоса в Эстонии для людей, находящихся под влиянием Российской Федерации, представляет собой долгосрочный риск для безопасности. В данный момент у нас есть возможность принять смелое решение и защитить себя от этого», - заявил Террас.
Террас считает, что в сложившейся ситуации имеются следующие варианты:
1) Конституционно закрепить право голоса за гражданами Эстонии. Право голоса неграждан должно быть закреплено в законе;
2) Конституционно предоставить право голоса гражданам Эстонии. Это предложение было выдвинуто депутатами от «Отечества» и EKRE;
3) Конституционно предоставить право голоса гражданам Эстонии и гражданам стран НАТО. Предоставить избирательное право негражданам на уровне закона;
4) Конституционно предоставить право голоса гражданам Эстонии и гражданам НАТО.
Процедура изменения Конституции в срочном порядке
Для изменения Конституции в срочном порядке проект изменения Конституции должен пройти три чтения в Рийгикогу. Между первым и вторым должно быть не менее трех месяцев, а между вторым и третьем не менее одного месяца. Таким образом, Конституцию невозможно изменить раньше, чем в апреле 2025 года. Местные выборы состоятся в октябре 2025 года.
Для принятия решения об изменении в срочном порядке требуется поддержка 4/5 депутатов во время третьего чтения. Это означает, что за это процедурное решение должно проголосовать в четыре раза больше депутатов, чем против.
Для принятия окончательного решения об изменении Конституции потребуется поддержка 2/3 состава Рийгикогу, то есть 68 голосов. Финальное голосование проводится сразу после принятия решение об изменении Конституции в срочном порядке.
Террас отметил, что позиция «Ээсти 200» заключается в том, что в качестве приоритетного следует рассматривать вариант под номером четыре, то есть предоставить права голоса гражданам Эстонии и гражданам стран НАТО.
«Это был бы наиболее разумный выбор для снижения рисков безопасности, - сказал он и добавил, что этот вариант в наименьшей степени ограничивает права граждан дружественных Эстонии стран. - Мы готовы рассмотреть все остальные вышеперечисленные варианты для нахождения политического консенсуса».
Если смотреть на расклад сил в Рийгикогу, то к настоящему времени известно, что за сохранение права голоса за серопаспортниками выступают только соцдемы и центристы. Как первые, так и вторые изначально было категорически против лишения права голоса проживающих в Эстонии граждан России и Беларуси, но через какое-то время социал-демократы изменили свою позицию, отметив, что граждан стран-агрессоров не следует подпускать к выборам.
Например, в EKRE считают, что на выборах в Рийгикогу, местных органах власти и Европарламенте голосовать должны только граждане Эстонии. В партии «Отечество», которая является инициатором внесения поправок в Конституцию, поддерживают лишение серопаспортников права голоса.
Остальные партии не столь категоричны в этом вопросе. Так, председатель Партии реформ Кристен Михал заявил, что обладателей серых паспортов не будут лишать права голоса, так как для внесения поправок в Конституцию требуется поддержка большинства парламентариев, включая представителей оппозиции.
Оппозиция против коалиции
Изменение и формулировка ст.156, ч.2 Конституции Эстонской Республики
- Согласно законопроекту с 28 подписями (оппозиция):
Право голоса на выборах в собрания местного самоуправления, на условиях, предусмотренных законом, имеют постоянно проживающие на территории данного самоуправления лица, достигшие 16 лет:
1) граждане Эстонии;
2) граждане тех стран, с которыми Эстонская Республика имеет ратифицированный парламентом международный договор о взаимном избирательном праве.
- Согласно законопроекту с 61 подписью (коалиция):
На выборах в органы местного самоуправления имеют право голоса на условиях, предусмотренных законом, постоянно проживающие на территории данного самоуправления граждане Эстонии, лица без гражданства, граждане Европейского союза и граждане государств-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), достигшие 16 лет.
Условия и порядок включения лиц без гражданства и имеющих право голоса иностранцев в избирательные списки устанавливаются законом.