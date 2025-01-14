ФОТО Как в Ида-Вирумаа справлялись со снежной бурей? Спойлер: на троечку

«Но я не вижу никакой большой трагедии. Департаменты встретились с основными фирмами, задействованными в уборке, есть еще, что можно сделать лучше. Я очень благодарна людям, которые не остались равнодушными, и сами с лопатами выходили чистить дороги, помогать себе и другим», - сказала мэр.

Кохтла-Ярве

В Кохтла-Ярве непогода стала настоящей золотой жилой для любителей делать деньги из воздуха - в Facebook-группах можно было найти объявления от частных лиц, предлагающих почистить места для машин от снега. Цены начинались от четырех евро. Но при этом большое количество людей были готовы помогать друг другу безвозмездно.

По словам жителя Кохтла-Ярве, активиста Кирилла Кыппа, с уборкой дорог город не справился. «Снег закончился утром в воскресенье. На улице Вахтра застряла машина скорой помощи - пришлось вызывать спасателей. Ближе к двум часам дня в Ярвеской части ситуация оставалась очень плохой - тротуары были не почищены, пешеходов было мало. Я прошел до конца южного микрорайона, и встретил только двух пожилых женщин-дворников, которые разгребали остановки», - рассказал Кыпп, добавляя, что за время своей прогулки не встретил машин снегоуборочной техники.

По состоянию на понедельник многие дороги и пространства у муниципальных учреждений остаются не расчищенными, родители в Facebook-группах задаются вопросом о том, как отвести детей в садик или школу. В снегу тротуары и пешеходы.