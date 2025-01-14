Трехдневный снежный шторм накрыл всю Эстонию, и к началу недели далеко не все последствия стихии были ликвидированы. Rus.Postimees проанализировал, как власти, самоуправления и обычные жители Ида-Вирумаа справились с жесткими погодными условиями.
ФОТО ⟩ Как в Ида-Вирумаа справлялись со снежной бурей? Спойлер: на троечку
Нарва
К утру воскресенья Нарва была завалена снегом, хотя очень активно работали снегоуборочные машины. По сообщению Департамента городского хозяйства города, задействована была вся техника обслуживающих компаний, и уборка велась в усиленном режиме. Сначала убирались основные магистрали и тротуары, затем внутриквартальные дороги.
Согласно государственному постановлению «Требование к состоянию дорог», у города есть до 24 часов на то, чтобы убрать снег, и до 36 часов на то, чтобы выполнить общие требования.
Тяжелее всего пришлось автовладельцам - в некоторых районах коммунальные службы либо вообще не успели убрать снег, либо убрали его таким образом, что это еще больше осложнило водителям жизнь. По всему городу можно было наблюдать жителей, выкапывающих свои автомобили из сугробов. Люди не оставались равнодушными и много помогали друг другу.
Мэр Нарвы Катри Райк на сегодняшний день находится в отпуске за свой счет, но сообщила Rus.Postimees, что активно следит за происходящим в городе. «Департамент городского хозяйства и чиновники работали все выходные. Легко говорить, что мы должны тратить больше денег на снегоуборочную технику и набирать больше работников, но мы не можем делать это из-за нескольких дней в году, во время которых бушует стихия!», - прокомментировала Райк.
Она добавила, что в городе есть и другие проблемы - например, ремонт улиц или тротуаров. Снежный шторм такой силы - внезапное погодное являение, при котором необходимо включать разум и понимать, что можно сделать заранее, чтобы облегчить последствия.
«Но я не вижу никакой большой трагедии. Департаменты встретились с основными фирмами, задействованными в уборке, есть еще, что можно сделать лучше. Я очень благодарна людям, которые не остались равнодушными, и сами с лопатами выходили чистить дороги, помогать себе и другим», - сказала мэр.
Кохтла-Ярве
В Кохтла-Ярве непогода стала настоящей золотой жилой для любителей делать деньги из воздуха - в Facebook-группах можно было найти объявления от частных лиц, предлагающих почистить места для машин от снега. Цены начинались от четырех евро. Но при этом большое количество людей были готовы помогать друг другу безвозмездно.
По словам жителя Кохтла-Ярве, активиста Кирилла Кыппа, с уборкой дорог город не справился. «Снег закончился утром в воскресенье. На улице Вахтра застряла машина скорой помощи - пришлось вызывать спасателей. Ближе к двум часам дня в Ярвеской части ситуация оставалась очень плохой - тротуары были не почищены, пешеходов было мало. Я прошел до конца южного микрорайона, и встретил только двух пожилых женщин-дворников, которые разгребали остановки», - рассказал Кыпп, добавляя, что за время своей прогулки не встретил машин снегоуборочной техники.
По состоянию на понедельник многие дороги и пространства у муниципальных учреждений остаются не расчищенными, родители в Facebook-группах задаются вопросом о том, как отвести детей в садик или школу. В снегу тротуары и пешеходы.
«Проблема в том, что снегоуборочную технику выпускают только после того, как снег уже закончился. Но я считаю, что это ошибка в организации работы. Техники у нас в городе достаточно. Если бы ее выпускали сразу же, а не когда снег уже тридцатисантиметровый, ситуация была бы намного лучше», - уверен Кыпп, который не понимает, как долго город будет подвергать опасности жителей из-за неубранных сугробов.
Однако, мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело не соглашается с Кыппом, считая, что негативное отношение к ситуации объясняется тем, что Кыпп является оппозиционером.
«Я бы оценил работу наших служб, как удовлетворительную. Основные муниципальные объекты на данный момент расчищены, также расчищены остановки и проезжая часть. Я бы сказал, что наши дороги убраны даже лучше, чем шоссе, которые находятся в ведомстве государства», - сказал мэр, уточнив, что остались участки, на которых снег еще лежит, но этим занимаются. Он добавил, что к середине дня в понедельник ситуация улучшилась, а техники в городе хватает.
«Я хочу поблагодарить жителей города, которые приходили на помощь друг другу и нам, помогая справиться с последствиями шторма. Но надо понимать, что это не обычная ситуация», - сказал Казело.
Он также посоветовал пожилым людям не торопиться выходить в магазин и подождать еще день, пока снег не будет убран окончательно. «Мы справились с нашей работой, глава Тийт Лиллеметс до трех ночи проверял призодившие жалобы, и не все из них соответствовали действительности. Мы продолжаем работать, чтобы убрать последствия шторма», - сказал Казело.
Йыхви
Непростой оказалась и ситуация в Йыхви - в воскресенье с уборкой с трудом справлялись и муниципалитет, и квартирные товарищества. Некоторые дворы оказались непроходимы, а тротуары - не расчищены. Еще в субботу Йыхви стал самым заснеженным городом в Эстонии - толщина снежного покрова там составляла 26 сантиметров.
Ближе к вечеру понедельника наиболее стратегически важные места были очищены от снега, машины смогли ездить по проезжей части. Но некоторые пешеходные дороги все еще оставались недоступными. Снегоуборочная техника активно продолжала работу.
«В воскресенье невозможно было во дворы заезжать, я застревал несколько раз. И другие застревали, к счастью, все друг другу помогали. С другой стороны, пешком еще хуже, наверное - видел, что люди ходят по проезжей части, потому что тротуары не почищены», - рассказал житель Йыхви Михкель.
«И для жителей, и для управления города, и муниципальных служб такой обильный снегопад оказался неожиданным. К понедельнику ситуация более-менее стабилизировалась, хотя еще вечером в воскресенье в жилых кварталах жители сами откапывали машины, благодаря чему там потом смогли проезжать тракторы», - рассказала старейшина Йыхви Марис Тоомель.
Она добавила, что в воскресенье получилось расчистить проезжие части до более-менее удовлетворительного состояния, которое разрешало машинам ездить. В понедельник утром снегоуборочная техника занялась пешеходными дорожками и небольшими спальными районами. «В какой-то момент ситуация была критичной, но теперь все становится лучше», - сказала Тоомель.
По словам старейшины, теперь город сосредоточится на проблеме гигантских снежных сугробов, которые образовались в результате уборки улиц.
Чрезвычайная ситуация
Из-за сильного снегопада Департаментом транспорта в субботу с 7:30 утра на государственных дорогах восточной и западной Эстонии был введен особый режим обслуживания, который продлился до 18 часов воскресенья.
Однако несмотря на все усилия, приложенные службами, избежать аварийных ситуаций в Ида-Вирумаа не удалось. Таллиннское шоссе от Нарвы до Йыхви было расчищено недостаточно хорошо, а комфортная скорость вождения составляла в среднем до 70 км/ч. Утром в воскресенье три автобуса, следовавших по маршруту Таллинн-Петербург, съехали в кювет недалеко от Нарвы. К счастью, никто не пострадал. Причиной всех трех аварий стал очень сильный ветер.
Вечером в воскресенье авария произошла и на железнодорожном переезде в Кивиыли - там легковая машина застряла прямо на переезде из-за неубранного снега, а чуть позднее в нее врезался поезд, который шел в Нарву. Никто не пострадал.
На данный момент ситуация успокоилась, а совсем в скором времени ожидается потепление.