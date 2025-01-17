«В течение следующих 10 лет мы должны стремиться исключить эту категорию и свести ее к нулю, чтобы больше не было людей с неопределенным гражданством. Сегодня в Эстонии продолжают рождаться дети с этим статусом, то есть мы воссоздаем эту категорию. Поэтому нужно как можно скорее прекратить выдачу таких паспортов детям, рождающимся в Эстонии», - цитирует Rus.ERR министра образования.

Кристина Каллас уверена, что всем детям, которые рождаются в Эстонии и не имеют гражданства других стран, нужно выдавать паспорта Эстонии. При этом министр призвала лиц в возрасте 30-40 лет выполнить необходимые условия для получения эстонских паспортов, а с теми, кому за 60, правительству нужно работать отдельно, считает Каллас.

Министр напомнила, что эта категория людей была создана как временное решение после СССР, но за треть века государство так и не предприняло решительных шагов для значительного сокращения числа серопаспортников. В ноябре 2024 года МВД сообщало, что в Эстонии проживают более 60 000 человек без гражданства.

«Из общения с МВД мы знаем, что среди обладателей так называемого серого паспорта есть тысячи лиц, которые фактически имеют гражданство России, но не сообщают об этом эстонскому государству, чтобы пользоваться дополнительными преимуществами в Эстонии», - заявил Rus.Postimees председатель фракции «Отечество», член Конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер.

«Если человек приобрел гражданство Российской Федерации, но обратился к эстонскому государству за документами и видом на жительство как лицо с неопределенным гражданством, это означает, что он представил государству ложные сведения, что является уголовно наказуемым преступлением», - ранее говорил Rus.Postimees руководитель Департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги.

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На этом фоне продолжается дискуссия политиков о лишении серопаспортников права голоса. До муниципальных выборов остается девять месяцев. Неделя выборов в собрания местных самоуправлений пройдет с 13–19 октября 2025 года. Конституционная комиссия Рийгикогу в начале года в очередной раз обсудила вопрос избирательного права. Политики рассматривают несколько вариантов решений по серопаспортникам.

Rus.ERR отмечает, что инициатива Кристины Каллас получила поддержку со стороны коалиционных партнеров. Глава МВД Лаури Ляэнеметс предложил рассмотреть возможность упрощенных условий для получения серопаспортниками гражданства. Премьер Михал заявил, что «гражданства со скидкой» точно не будет.

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