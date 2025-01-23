Rus.Postimees ранее уже рассказывал о претензиях российских силовиков к украинской журналистке Янине Соколовской. Осенью 2024 года Россия объявила ее в розыск, утверждая, что журналистка находится в Эстонии.

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23 января 2025 года российские СМИ сообщили, что Соколовская заочно признана виновной в распространении фейков об армии РФ.

«Шок-контент: с утра россия приговорила меня к 7,5 годам колонии. Как сообщается, "приговором суда Соколовская признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 ук рф (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил рф, совершенное по мотивам политической ненависти"», - написала журналистка утром в четверг в своем аккаунте в Facebook.

Реакция украинской журналистки на ее приговор в России, январь 2025 года. Фото: Facebook Янины Соколовской

«И самое страшное: "Суд лишил Соколовскую права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 4 года"», - улыбается Соколовская.

Вспомнила журналистка и об Эстонии.

«До того руссо-прокуратура успела меня подать во всероссийский и международный розыск и даже найти в Эстонии. И как теперь с этим жить? Без права использования сети "Интернет" и вообще - в заочном заключении? Будучи в глубочайшем отчаянии, сообщаю: не дождутся. Подписывайтесь на мой Telegram-канал, от него россиянам больно жить», - завершает Соколовская свой пост, добавляя смайлик.

20 января Басманный районный суд Москвы заочно арестовал директора Нарвского музея Марию Сморжевских-Смирнову. Rus.Postimees обсудил эту ситуацию с фигуранткой дела.

Rus.Postimees пообщался с Яниной Соколовской и узнал о ее связях с Эстонией и Москвой. Мы опубликуем интервью с ней, как только оно будет готово.