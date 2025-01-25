Сб, 25.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Вы рехнулись? Я предлагала обменять Крым?»: осужденная в Москве украинка, которую РФ искала в Эстонии, нашлась

Copy
Янина Соколовская в эфире у Ольги Скабеевой, Россия, 2019 год.
Янина Соколовская в эфире у Ольги Скабеевой, Россия, 2019 год. Фото: скриншот yandex.ru

Российский суд приговорил украинскую медиа-фигуру и политолога Янину Соколовскую к 7,5 годам лишения свободы за распространение информации о военных преступлениях России в Украине. Москва утверждала, что она скрывается в Эстонии. Rus.Postimees ее нашел. Мы поговорили. Но что-то пошло не так.

О претензиях к Соколовской российская пропаганда начала говорить еще в 2024 году. По телевидению крутили ролики об обысках в ее квартире в Москве, с пачками валюты на столах.

Следственный комитет РФ утверждал, что бывшая сотрудница российских СМИ прячется в Эстонии. Сама политолог смеется над претензиями российских силовиков, но не над своим прошлым. В разговоре с Rus.Postimees она сначала была спокойной и доброжелательной, но после напоминания о работе на россиян перешла к угрозам.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх