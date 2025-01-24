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В ЭПЦ МП подали заявление на регистрацию нового названия (1)

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Епископ Даниил.
Епископ Даниил. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг в правительстве утвердили законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью. В Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) считают, что закон напрямую влияет на свободу деятельности и права религиозных организаций в Эстонии.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ЭПЦ МП должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве.

«Одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей церкви, что неоднократно подчеркивал министр внутренних дел в ходе подготовки закона. Хотя правительство обосновывает изменения в законодательстве ситуацией с безопасностью, это является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, что может существенно ограничить деятельность нашей церкви в Эстонии», - сказал епископ Даниил.

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По словам епископа, при принятии законопроекта юридические лица церкви могут столкнуться с принудительной ликвидацией, поскольку выполнить предусмотренные требования в установленный срок будет невозможно. «Ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от церкви и ее приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим патриархатом и переход в другой патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений», - пояснил епископ Даниил.

Смена названия

В ЭПЦ МП также сообщили, что на последней сессии церковного Собора было принято важное решение об изменении названия церкви. «Мы подали заявление на регистрацию нового названия - Эстонская христианская православная церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik). Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны», - добавил епископ.

«Церковь всегда стремилась вести конструктивный диалог с государственными учреждениями для поиска решений, позволяющих сохранить свободу вероисповедания и обеспечить права верующих в рамках законодательства Эстонской Республики и международного права. На первой встрече в Министерстве внутренних дел нам была обещана возможность решения вопроса каноническим путем, что требует больше времени. Очень надеемся, что это обещание останется в силе», - подчеркнул епископ Даниил.

Глава Совета церквей Эстонии: инициатива направлена на обеспечение безопасности

Правительство Эстонии на заседании в четверг утвердило законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах, предписывающий религиозным объединениям изменить устав и полностью отказаться от связей с Русской православной церковью.

В частности, поправками в закон исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку эстонского государства, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия, говорится в пояснительном письме к документу.

В среду глава Совета церквей Эстонии, архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма заявил Rus.Postimees, что у совета нет оснований сомневаться в том, что правительство Эстонии заботится о благополучии страны. «Я считаю, в данном случае инициатива направлена на обеспечение безопасности Эстонии и предотвращение возможных угроз», - сказал Вийльма.

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«Угроза на нашей восточной границе реальна, и я рад, что по этому вопросу все парламентские партии Эстонии сходятся во мнении. Есть различия в видении защиты от угроз, но это часть демократии. Я не верю и не хочу верить, что речь в первую очередь о поиске политической выгоды для какой-то партии. Я так это не вижу», - сказал архиепископ.

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