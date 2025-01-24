По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), ЭПЦ МП должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве.

«Одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и направлен конкретно против нашей церкви, что неоднократно подчеркивал министр внутренних дел в ходе подготовки закона. Хотя правительство обосновывает изменения в законодательстве ситуацией с безопасностью, это является прямым вмешательством в свободу вероисповедания, что может существенно ограничить деятельность нашей церкви в Эстонии», - сказал епископ Даниил.

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По словам епископа, при принятии законопроекта юридические лица церкви могут столкнуться с принудительной ликвидацией, поскольку выполнить предусмотренные требования в установленный срок будет невозможно. «Ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от церкви и ее приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим патриархатом и переход в другой патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений», - пояснил епископ Даниил.

Смена названия

В ЭПЦ МП также сообщили, что на последней сессии церковного Собора было принято важное решение об изменении названия церкви. «Мы подали заявление на регистрацию нового названия - Эстонская христианская православная церковь (Eesti Kristlik Õigeusu Kirik). Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны», - добавил епископ.