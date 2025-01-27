Корабли НАТО преследовали танкер теневого флота, который был замечен рядом с местом нового обрыва подводного кабеля в Балтийском море. Танкер «Псков» уходил вдоль Эстонии в Россию, сообщили шведские СМИ.
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Эстонское военное судно приближалось к «Пскову» (7)
После очередного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике союзники преследовали не только сухогруз Vezhe, который сейчас задержан властями Швеции, но и танкер «Псков». Это судно также было замечено в районе повреждения телекоммуникационного кабеля, который соединяет Латвию и Швецию.