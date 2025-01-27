После очередного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике союзники преследовали не только сухогруз Vezhe, который сейчас задержан властями Швеции, но и танкер «Псков». Это судно также было замечено в районе повреждения телекоммуникационного кабеля, который соединяет Латвию и Швецию.