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Эстонское военное судно приближался к «Пскову» (3)

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Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года.
Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года. Фото: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA

Корабли НАТО преследовали танкер теневого флота, который был замечен рядом с местом нового обрыва подводного кабеля в Балтийском море. Танкер «Псков» уходил вдоль Эстонии в Россию, сообщили шведские СМИ.

После очередного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике союзники преследовали не только сухогруз Vezhe, который сейчас задержан властями Швеции, но и танкер «Псков». Это судно также было замечено в районе повреждения телекоммуникационного кабеля, который соединяет Латвию и Швецию.

«Судно "Псков" под флагом Барбадоса также находилось в этом районе, когда произошел обрыв кабеля. Сейчас его сопровождают три корабля НАТО из Финляндии и Эстонии», - сообщило утром 27 января шведское издание Aftonbladet.

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