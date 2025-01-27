Главы МИД стран Евросоюза поддержали продление санкций против России единогласно. Об этом в понедельник сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
«Европа выполняет свое обещание: министры иностранных дел ЕС только что согласились снова продлить санкции против России. Это продолжит лишать Москву доходов для финансирования ее войны. Россия должна заплатить за нанесенный ущерб», - днем 27 января написала Кая Каллас в своем аккаунте в X.
Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.— Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.
Russia needs to pay for the damage they are causing.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать продление ограничений, потребовав от Евросоюза добиться возобновления Киевом транзита российского газа в Европу. Однако Венгрия отозвала свои угрозы наложить вето.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «получил гарантии энергетической безопасности».
«Венгрия получила запрошенные гарантии относительно энергетической безопасности нашей страны. Европейская комиссия взяла на себя обязательство защищать трубопроводы природного газа и нефти, ведущие в государства-члены Европейского Союза. Они ясно дали понять: целостность энергетической инфраструктуры, снабжающей страны-члены ЕС, является вопросом безопасности всего ЕС. Европейская комиссия также запрашивает у Украины гарантии для поддержания поставок нефти в ЕС. Мы скоро предоставим подробную информацию!», - написал Сийярто на своей странице в Facebook.
С 1 января 2025 года Украина остановила транзит по своей территории российского газа в ЕС.
О том, как власть Виктора Орбана зависит от поставок российских углеводородов ранее Rus.Postimees рассказывал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии Антон Шеховцов.
«Поддержка его режима держится на экономической политике. Например, режим Орбана значительно снизил расходы на коммунальные услуги, что связано с низкими ценами на российские энергоресурсы. Это цены, которые формируются не рынком, а политическими договоренностями между Венгрией и Россией. И Венгрия постоянно изымает в свою пользу запреты из общесанкционных списков ЕС. Полностью защищают свою атомную энергетику. "Росатом" строит в Венгрии два новых энергоблока АЭС "Пакш". Это все сохраняется. И это помогает Орбану оставаться у власти. Защищая свои интересы, Орбан фактически занимается вредительством в отношении Украины. Несмотря на то, что они там что-то дают Киеву деньгами, они больше заняты откровенным вредительством», - заявлял эксперт в 2023 году.