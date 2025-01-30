Любопытство толкает туристов на незаконное пересечение границы с Россией

«Они видели запрещающие знаки, но все равно перешли на российскую сторону», - заявил начальник Пограничной охраны региона Кайнуу, подполковник Томи Тиркконен.

При этом, по его словам, в прошлом году ситуация с безопасностью на границе северо-востока Финляндии была стабильной.

Ранее стало известно, что двое голландцев незаконно пересекли границу между Финляндией и РФ в районе Куусамо.

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо после совещания с лидерами политических партий заявил, что граница с Россией не откроется. Глава МВД Финляндии комментировала в ноябре возможность открытия границы нынешней зимой. Правительство новой страны НАТО обеспокоено «теневым флотом» РФ и разрушением энергокабеля, который соединяет Финляндию с Эстонией, объяснил решение глава финского правительства.

Граница с РФ была закрыта в конце 2023 года после начала гибридной атаки с использованием мигрантов, которые потоком приходили в Финляндию из РФ в поисках международной защиты. В конце 2024 года в МВД Эстонии Rus.Postimees заявили, что страна готова к таким атакам России. При этом возвращать круглосуточный режим работы КПП в Нарве, через который теперь ездят граждане Финляндии, в МВД не планируют.