«Это вопрос выживания всей Европы»: Эстония и союзники просят денег на оборону

Письмо, подготовленное по инициативе премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, помимо Эстонии, поддержали две трети государств ЕС, включая Латвию, Литву, Данию, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Грецию, Хорватию, Румынию, Испанию и других. По мнению авторов обращения Европейский инвестиционный банк должен сыграть более значимую роль в увеличении базы финансирования европейской оборонной промышленности.

«Укрепление обороноспособности ЕС - это вопрос выживания как для Финляндии, так и для всей Европы. Это означает, что мы должны использовать все доступные нам средства. Повышение уровня частного финансирования является ключевым приоритетом. Для Финляндии важно, чтобы финансирование могло быть использовано напрямую на производство боеприпасов, что в настоящее время невозможно», - 31 января цитирует сайт правительства Финляндии слова премьера Орпо.

В письме главы государств указывают на «срочную необходимость» мобилизации дополнительных инвестиций в оборонный сектор «для укрепления обороноспособности и комплексной безопасности ЕС».

Этот вопрос является особенно актуальным, поскольку лидеры ЕС будут обсуждать европейскую оборону на неформальной встрече в Бельгии уже 3 февраля, а также на заседаниях Европейского совета в первой половине 2025 года.

Способности Европейского инвестиционного банка финансировать оборонные проекты по-прежнему ограничены. Банк не может напрямую участвовать в проектах, связанных с оборонным производством.

«В письме предлагается пересмотреть список исключений из финансирования ЕИБ в соответствии с текущими приоритетами политики ЕС. Это позволит в будущем банку предоставлять финансирование для традиционных оборонных проектов. Во-вторых, предлагается увеличить долю финансирования, выделяемую на оборону. В-третьих, в письме предлагается выпуск целевых облигаций ЕИБ для финансирования оборонных проектов. В настоящее время банк выпускает облигации для проектов, связанных с экологическим переходом», - уточняют в правительстве Финляндии.

Ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Финляндия впредь играет ключевую роль в обеспечении безопасности НАТО в Арктике и Балтийском море.

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Что означают это заявление государственного секретаря США и другие новости от нынешней администрации США, Rus.Postimees объяснил директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Центрально-Европейского университета Антон Шеховцов.