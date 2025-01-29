США: Финляндия играет ключевую роль в защите НАТО на Балтийском море

Ключевая роль в обеспечении безопасности союзников в Балтийском море принадлежит Финляндии, сообщает Госдепартамент США после общения главы внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа с финской коллегой.

«Государственный секретарь Марко Рубио провел беседу с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Государственный секретарь Рубио подчеркнул важность двусторонних отношений между США и Финляндией, а также ключевую роль Финляндии в защите НАТО, особенно в Арктике и Балтийском море», - сказано в сообщении на сайте Госдепа.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в 2023 году в Риге. Фото: REUTERS/Janis Laizans/Scanpix

Рубио и Валтонен обсудили пути углубления экономических связей двух стран, а также обсудили совместные усилия и инвестиции в развитие промышленности, в том числе судостроения.

«Государственный секретарь Рубио выразил признательность Финляндии за ее непоколебимую поддержку европейской безопасности, включая председательство в ОБСЕ в 2025 году», - уточнили в Госдепартаменте США.

Накануне инаугурации Дональда Трампа в статусе 47-го президента США газета Washington Post со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщила, что повреждение кабелей в Балтийском море - случайности, а не диверсии.

Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) в комментарии Rus.Postimees заявило, что не будет участвовать в спекуляциях, а расследования по диверсиям на Estlink 2 и Balticconnector продолжаются.

«Пока ведется расследование, финская полиция не будет участвовать в каких-либо домыслах», - ответила представитель NBI Анна Зарефф на вопрос о том, не расценивает ли финское следствие публикации в СМИ о невиновности России, как попытку повлиять на работу финских правоохранительных органов.

28 января экс-директор ФСБ Николай Патрушев, который считается куратором «теневого флота» России, заявил о подготовке ВМС РФ к защите судоходства, связанного с российскими портами на Балтике.

После очередного повреждения подводного кабеля ВМС Эстонии преследовали российский танкер «Псков». Позже министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о проработке идеи введения платы за судоходство в Балтийском море.