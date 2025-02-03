Эдуард Томан покинул Центристскую партию

«Всему приходит свой логический конец. Я понимаю, что мне больше политикой заниматься не хочется. Мне это не нужно, это вредит моей творческой работе», - сказал в понедельник Томан в разговоре с корреспондентом Rus.ERR, добавив, что в том числе он не заинтересован в месте депутата Таллиннского горсобрания.