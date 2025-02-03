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Эдуард Томан покинул Центристскую партию

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Эдуард Томан.
Эдуард Томан. Фото: Madis Sinivee

Более 15 лет состоявший в Центристской партии директор столичного Центра русской культуры Эдуард Томан в конце прошлой недели покинул ряды политической силы.

«Всему приходит свой логический конец. Я понимаю, что мне больше политикой заниматься не хочется. Мне это не нужно, это вредит моей творческой работе», - сказал в понедельник Томан в разговоре с корреспондентом Rus.ERR, добавив, что в том числе он не заинтересован в месте депутата Таллиннского горсобрания.

Ранее стало известно о планах новой столичной коалиции передать управление возглавляемого Эдуардом Томаном Центра русской культуры «Котлу культуры». «Они делают все это очень грязно и нечестно, в угоду будущим выборам», - оценил Томан.

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