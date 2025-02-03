«Этот сигнал прошелся по городской системе достаточно жестко. По-человечески понятно, что люди борются за сохранение своего рабочего места, и некоторые предпочитают выйти из партии, чтобы не подвергаться нападкам и гонениям со стороны новой политической власти в городе», - продолжает он.

Как отмечает Кылварт, Томан принял свое решение о выходе из Центристской партии сразу после того, как мэрия огласила свои планы по поводу возглавляемого им Центра русской культуры, который должен прекратить свое существование как самостоятельное учреждение.

«Я посмотрел, что в интернете Эдуардом был дан достаточно жёсткий комментарий по этому поводу, и, скорей всего, он не остался без внимания», - говорит лидер центристов.

Что касается депутатства Томана в Таллиннском горсобрании, то, по словам Кылварта, его решение покинуть партию никак не скажется на позициях фракции центристов, поскольку Томан был замещающим депутатом.

«Удастся ли Эдуарду благодаря тому, что он вышел из партии, сохранить своё место в каком-либо то ни было формате – это надо спросить у городских властей», - резюмирует Михаил Кылварт.

Комментарий вице-мэра Таллинна Каареля Оя: Никакого конфликта с Эдуардом Томаном ни у меня, ни у горуправы нет. Я отношусь к нему с уважением. Объединение городских центров культуры, которое касается и Центра русской культуры, является масштабной реформой. Всего речь идет о четырех городских учреждениях культуры. С осени этим занимаются более серьезно, и, помимо прочего, я говорил об этом с руководителями учреждений. Эдуард Томан сообщил мне о том, что выходит из Центристской партии, в конце прошлой недели. Для меня это стало сюрпризом, но я не спрашивал о причинах его решения и не могу их комментировать. Это, безусловно, не повлияет на дальнейшее проведение реформы центров культуры. Я надеюсь, что Эдуард Томан останется на своей должности до завершения процесса объединения. Что касается заявлений Центристской партии о якобы «нездоровой атмосфере» и «притеснениях», это выглядит как попытка очернить важные и необходимые изменения, которые городская управа проводит, а сама Центристская партия не смогла осуществить. Сейчас оппозиция, не имея содержательных аргументов против реформ, просто пытается вызвать эмоциональную реакцию.