Так, мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил в Facebook, что в основе дела лежит факт получения спонсором Центристской партии несправедливого преимущества в результате действий Михаила Кылварта.

По мнению Осиновского, реь идет о ярком примере того, как на протяжении десятилетий на деньги налогоплательщиков в столице создавалась пищевая цепочка, призванная обеспечить лучшую жизнь и условия для своего ближайшего окружения.

«Переплетение партийных и общественных интересов стало лейтмотивом единоличного правления Центристской партии. Такому мышлению нет места в Эстонии. Тем важнее подтверждение Госсуда о том, что такое поведение будет наказано», - пишет Осиновский.

«Если тогдашний мэр Михаил Кылварт пытается утверждать, что в преступлениях без его ведома участвовал только Михаил Корб, он просто пускат пыль в глаза общественности. На самом деле в центре этого дела находится именно тогдашний мэр Таллинна, который служил спонсору своей партии, а не интересам жителей Таллинна», - заявил мэр столицы.

Владимир Свет: именно этот процесс привел к распаду таллиннской коалиции

Также не оставил без внимания решение Госсуда и бывший центрист, а ныне социал-демократ и министр инфраструктуры Владимир Свет.

«Теперь, когда Государственный суд вынес решение по делу Porto Franco, можно еще раз сказать: именно этот процесс привел к распаду таллиннской коалиции прошлой весной. Можно и нужно спорить о том, где прокладывать новые трамвайные ветки, как развивать здравоохранение и оптимизировать расходы, но факт остается фактом: Центристская партия теперь осуждена в уголовном порядке, и именно поэтому сейчас в Таллинне у власти коалиция в составе четырех партий», - отметил он.

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По словам Света, коррупции нет места в политике. «Все это не означает, что каждый член Центристской партии – коррупционер и нарушитель закона. Члены партии сами выбирают себе руководство и я, не будучи центристом, не могу сказать, должна ли Центристская партия что-то в себе менять. Однако не исключаю, что на этом фоне слухи о Яаке Мадиссоне, как о возможном председателе центристов могут снова стать актуальными», - отметил он.