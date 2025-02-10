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Бывший советник Путина Андрей Илларионов: «Трамп не говорил с Путиным»

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Дональд Трамп звонит из Овального кабинета, а государственный секретарь Майк Помпео (слева), старший советник Белого дома Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен аплодируют. Архивное фото 2020 года.
Дональд Трамп звонит из Овального кабинета, а государственный секретарь Майк Помпео (слева), старший советник Белого дома Джаред Кушнер и советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен аплодируют. Архивное фото 2020 года. Фото: AP / Scanpix

Все ведущие мировые СМИ второй день обсуждают телефонный разговор Трампа и Путина, о котором первой сообщила газета The New York Post. Старший аналитик по российским и европейским вопросам в Центре политики безопасности (CSP, США), бывший советник Путина, а ныне политэмигрант Андрей Илларионов утверждает, что никакого звонка не было. При этом сам Трамп позже подтвердил, что звонок был, но не рассказал никаких подробностей.

«Вчера сотни "экспертов" весь день разъясняли публике, что именно Трамп сказал Путину, что Путин ответил Трампу, о чем они договорились, о чем они не договорились в ходе их якобы состоявшегося телефонного разговора, о котором сообщила газета New York Post вечером 8 февраля. Доверчивая публика благоговейно внимала. "Эксперты", "профессионалы", СМИ, каналы собирали просмотры, лайки, монетизацию. Проблема однако в том, что все они делились с общественностью фантазиями о событии, не имевшем места», - написал Андрей Илларионов утром в понедельник в своих аккаунтах в социальных сетях.

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Опальный бывший советник Путина прямо заявил, что Трамп «не говорил с Путиным». Более того Илларионов утверждает, что Трамп и о звонке не говорил.

«Для того, чтобы это понять, достаточно внимательно прочитать статью в газете NYP, с которой началась вчерашняя волна хайпа. Статья начинается с утверждения не лично Трампа, а журналистки газеты: "Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны, сказал он The Post в эксклюзивном интервью на борту Air Force One в пятницу"», - напоминает эксперт и подчеркивает, что после этой фразы нет ни одной подтверждающей это утверждение цитаты.

«Приведенная следующим предложением цитата Трампа посвящена другой теме: "Я лучше промолчу", - ответил Трамп, когда его спросили, сколько раз два лидера общались», - указывает аналитик.

Журналистка не смогла привести главного доказательства своего утверждения, подтверждавшей бы сам факт проведения такого телефонного разговора. И спустя сутки после публикации не появилось ни видео, ни аудио, ни расшифровки даже протокольной части разговора, сетует Андрей Илларионов.

«Также не появилось никаких официальных сообщений или пресс-релизов со стороны Белого дома или Кремля. Песков не смог "ни подтвердить, ни опровергнуть", был ли такой разговор. Левитт (пресс-секретарь Белого домаприм.ред.) промолчала», - отмечает аналитик.

Все остальные цитаты из статьи New York Post повторяют все то, что Трамп говорил ранее, указывает Андрей Илларионов: «Все эти мертвецы. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины», «У меня всегда были хорошие отношения с Путиным», «Байден был позором для нашей страны. Полным позором».

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После этого старший аналитик по российским и европейским вопросам в Центре политики безопасности (CSP, США) дает свои трактовку происходящего.

«Статья в NYP похожа на очередной шаг в осуществлении стратегии БТТ - Большого трамповского троллинга, нацеленного на Путина. В сухом остатке имеем следующее: в публичном пространстве нет никаких подтверждений того, что между Трампом и Путиным - либо 8 февраля, либо накануне 8 февраля 2025 года, либо когда-либо после избрания Трампа на пост президента США 5 ноября 2024 года - состоялся бы какой-либо разговор», - завершает свою публикацию Андрей Илларионов.

Зачем американским журналистам нужен «большой трамповский троллинг, нацеленный на Путина», аналитик не объясняет.

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