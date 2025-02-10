Все ведущие мировые СМИ второй день обсуждают телефонный разговор Трампа и Путина, о котором первой сообщила газета The New York Post. Старший аналитик по российским и европейским вопросам в Центре политики безопасности (CSP, США), бывший советник Путина, а ныне политэмигрант Андрей Илларионов утверждает, что никакого звонка не было. При этом сам Трамп позже подтвердил, что звонок был, но не рассказал никаких подробностей.
Бывший советник Путина Андрей Илларионов: «Трамп не говорил с Путиным»
«Вчера сотни "экспертов" весь день разъясняли публике, что именно Трамп сказал Путину, что Путин ответил Трампу, о чем они договорились, о чем они не договорились в ходе их якобы состоявшегося телефонного разговора, о котором сообщила газета New York Post вечером 8 февраля. Доверчивая публика благоговейно внимала. "Эксперты", "профессионалы", СМИ, каналы собирали просмотры, лайки, монетизацию. Проблема однако в том, что все они делились с общественностью фантазиями о событии, не имевшем места», - написал Андрей Илларионов утром в понедельник в своих аккаунтах в социальных сетях.
Опальный бывший советник Путина прямо заявил, что Трамп «не говорил с Путиным». Более того Илларионов утверждает, что Трамп и о звонке не говорил.
«Для того, чтобы это понять, достаточно внимательно прочитать статью в газете NYP, с которой началась вчерашняя волна хайпа. Статья начинается с утверждения не лично Трампа, а журналистки газеты: "Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны, сказал он The Post в эксклюзивном интервью на борту Air Force One в пятницу"», - напоминает эксперт и подчеркивает, что после этой фразы нет ни одной подтверждающей это утверждение цитаты.
«Приведенная следующим предложением цитата Трампа посвящена другой теме: "Я лучше промолчу", - ответил Трамп, когда его спросили, сколько раз два лидера общались», - указывает аналитик.
Журналистка не смогла привести главного доказательства своего утверждения, подтверждавшей бы сам факт проведения такого телефонного разговора. И спустя сутки после публикации не появилось ни видео, ни аудио, ни расшифровки даже протокольной части разговора, сетует Андрей Илларионов.
«Также не появилось никаких официальных сообщений или пресс-релизов со стороны Белого дома или Кремля. Песков не смог "ни подтвердить, ни опровергнуть", был ли такой разговор. Левитт (пресс-секретарь Белого дома - прим.ред.) промолчала», - отмечает аналитик.
Все остальные цитаты из статьи New York Post повторяют все то, что Трамп говорил ранее, указывает Андрей Илларионов: «Все эти мертвецы. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона - и без причины», «У меня всегда были хорошие отношения с Путиным», «Байден был позором для нашей страны. Полным позором».
После этого старший аналитик по российским и европейским вопросам в Центре политики безопасности (CSP, США) дает свои трактовку происходящего.
«Статья в NYP похожа на очередной шаг в осуществлении стратегии БТТ - Большого трамповского троллинга, нацеленного на Путина. В сухом остатке имеем следующее: в публичном пространстве нет никаких подтверждений того, что между Трампом и Путиным - либо 8 февраля, либо накануне 8 февраля 2025 года, либо когда-либо после избрания Трампа на пост президента США 5 ноября 2024 года - состоялся бы какой-либо разговор», - завершает свою публикацию Андрей Илларионов.
Зачем американским журналистам нужен «большой трамповский троллинг, нацеленный на Путина», аналитик не объясняет.