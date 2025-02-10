Бывший советник Путина Андрей Илларионов: «Трамп не говорил с Путиным»

«Вчера сотни "экспертов" весь день разъясняли публике, что именно Трамп сказал Путину, что Путин ответил Трампу, о чем они договорились, о чем они не договорились в ходе их якобы состоявшегося телефонного разговора, о котором сообщила газета New York Post вечером 8 февраля. Доверчивая публика благоговейно внимала. "Эксперты", "профессионалы", СМИ, каналы собирали просмотры, лайки, монетизацию. Проблема однако в том, что все они делились с общественностью фантазиями о событии, не имевшем места», - написал Андрей Илларионов утром в понедельник в своих аккаунтах в социальных сетях.

Опальный бывший советник Путина прямо заявил, что Трамп «не говорил с Путиным». Более того Илларионов утверждает, что Трамп и о звонке не говорил.

«Для того, чтобы это понять, достаточно внимательно прочитать статью в газете NYP, с которой началась вчерашняя волна хайпа. Статья начинается с утверждения не лично Трампа, а журналистки газеты: "Президент Трамп говорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении российско-украинской войны, сказал он The Post в эксклюзивном интервью на борту Air Force One в пятницу"», - напоминает эксперт и подчеркивает, что после этой фразы нет ни одной подтверждающей это утверждение цитаты.