Спецпосланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил The New York Post, что США готовы нарастить санкционное давление на режим Путина, чтобы закончить войну в Украине. При этом отставной генерал вспомнил и про Сталинград, и про сырьевую сделку с Киевом, и про Нобелевскую премию мира.
Сталинград, Нобелевская премия и сделки: США готовы усилить давление на Россию, чтобы закончить войну (1)
Президент Трамп готов усилить давление на Москву, чтобы положить конец войне с Украиной. Применение санкций сейчас «на уровне тройки» по шкале от 1 до 10, заявил отставной генерал Кит Келлог, оценивая болезненность для экономики РФ ранее принятых ограничений.
«Санкции можно действительно усилить. Особенно последние санкции [нацеленные на нефтедобычу и экспорт], - цитирует The New York Post слова спецпредставителя Дональда Трампа. - Это открыло бы огромные возможности для дальнейших шагов».
При этом Келлогг отметил, что для завершения «масштабного уничтожения» самой крупной страны Европы, на уступки придется пойти как Москве, так и Киеву.
«Если кто-то и понимает, что такое рычаги давления, так это президент Дональд Трамп. И вы можете это увидеть по тому, что он недавно сделал [по решению других международных проблем]», - добавил Келлогг.
Спецпредставитель Трампа по Украине и РФ сообщил, что в минувший четверг президент США собрал в Овальном кабинете всю свою команду, занимающуюся национальной безопасностью, от вице-президента Вэнса до министра финансов Бессента, что обсудить, как использовать все элементы национальной власти для завершения войны.
«Решение войны России с Украиной - это задача для всей администрации, то есть всеобъемлющий подход правительства», - заявил отставной генерал Келлогг.
При этом советник Трампа обрушился с критикой на прежнюю администрацию США, напомнив о стратегии Байдена предоставлять помощь Украине «столько, сколько потребуется».
«Это не стратегия, это наклейка на бампер, - заявил Келлогг. - Хорошо, [администрация Байдена] на самом деле не вела войну и не помогала Украине так, как следовало бы... Не предоставляла Украине необходимое оружие или стратегию в нужное время».
Масштаб происходящего на фронте в Украине Кит Келлогг сравнил с войной против нацистской Германии.
«Это уровень насилия времен Второй мировой войны», - сказал Келлог, отметив, что именно поэтому Трамп сосредоточен на внедрении целостного подхода к прекращению боевых действий.
Келлогг уверен, что закончить войну только силой не получится, т.к. Россия не жалеет своих человеческих ресурсов в этой войне.
«Для России это как бы часть их ДНК в военных операциях - борьба на истощение», - сказал он. - Не хочется вступать в такую борьбу с русскими, потому что они так воюют. Они к этому привыкли. Это страна, которая была готова потерять и потеряла 700 000 человек в Сталинградской битве за шесть месяцев. И они не моргнули глазом».
«И поэтому давление не должно быть только военным. Нужно применять экономическое давление, дипломатическое давление, какое-то военные давления и рычаги, которые будут использоваться для того, чтобы [ситуация шла] в нужном направлении», - добавил спецпредставитель Трампа.
Говоря о том, как могут выглядеть переговоры о завершении войны, Келлогг вспомнил о русско-японской войне начала XX века. И о Нобелевской премии мира.
«Я возвращаюсь к Теодору Рузвельту и Портсмутскому договору [который завершил русско-японскую войну в 1905 году]. Царь России и японцы были готовы выйти из переговоров, а Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал: "Оба должны немного уступить". И они уступили, - сказал Келлогг. - И что происходит дальше? Теодор Рузвельт получает Нобелевскую премию мира, война заканчивается».
После инаугурации Трампа СМИ неоднократно сообщали о начале контактов между администрацией 47-го президента США и Кремлем. 5 февраля контакт подтвердили в Кремле.
Что касается сырьевой сделки между Вашингтоном и Киевом, которая предполагает военную помощь в обмен на критически важные для национальной безопасности США полезные ископаемые Украины, то спецпредставитель Трампа сообщил, что участвует в этой работе, но достижение мира первично.
Келлогг сказал, что Трамп сначала «хочет остановить убийства, а уже потом исходить из этого» на будущих переговорах.
«Я думаю, у нас есть некоторые возможности, и, к счастью, я работаю над главными сделками», уточнил Кит Келлогг.
Как Эстония связана с возможной сделкой США и Украины по полезным ископаемым, читайте в нашем материале - «Ида-Вирумаа и битва за минералы Украины: МИД не видит рисков для ЕС, если сырье заберут США».