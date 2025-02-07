Масштаб происходящего на фронте в Украине Кит Келлогг сравнил с войной против нацистской Германии.

«Это уровень насилия времен Второй мировой войны», - сказал Келлог, отметив, что именно поэтому Трамп сосредоточен на внедрении целостного подхода к прекращению боевых действий.

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Келлогг уверен, что закончить войну только силой не получится, т.к. Россия не жалеет своих человеческих ресурсов в этой войне.

«Для России это как бы часть их ДНК в военных операциях - борьба на истощение», - сказал он. - Не хочется вступать в такую борьбу с русскими, потому что они так воюют. Они к этому привыкли. Это страна, которая была готова потерять и потеряла 700 000 человек в Сталинградской битве за шесть месяцев. И они не моргнули глазом».

«И поэтому давление не должно быть только военным. Нужно применять экономическое давление, дипломатическое давление, какое-то военные давления и рычаги, которые будут использоваться для того, чтобы [ситуация шла] в нужном направлении», - добавил спецпредставитель Трампа.

Говоря о том, как могут выглядеть переговоры о завершении войны, Келлогг вспомнил о русско-японской войне начала XX века. И о Нобелевской премии мира.