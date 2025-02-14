Шок от тональности , с которой Дональд Трамп говорит о начале переговоров с Путиным по Украине, подкрепляют алармистские новости о расходах Москвы на армию, которые превышают суммарный военный бюджет всех стран ЕС . Однако посыпать голову пеплом рано, ближайшие выходные, когда пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, укажут будущее, считает политолог Дмитрий Стратиевский.

Политолог, историк, директор Берлинского Центра изучения Восточной Европы (Osteuropa-Zentrum Berlin) Дмитрий Стратиевский за несколько дней до новостей о телефонных беседах Трампа с Путиным и Зеленским опубликовал свою новую работу «Милитаризм в России». После 12 февраля, когда президент США поблагодарил российского диктатора «за усилия» в намерении остановить войну, эта тема заиграла новыми красками. Тем более на фоне попыток Москвы пугать страны Балтийского моря «прямым военным столкновением». Rus.Postimees поговорил с аналитиком.