Financial Times: ЕС ждет требований Трампа отправить войска в Украину

«Более полудюжины высокопоставленных европейских чиновников сказали FT, что они ожидают таких требований от Трампа в свой адрес: европейцы должны платить за восстановление Украины, размещать там войска для обеспечения мирного соглашения, в выработке которого они не участвовали», - пишет в четверг 13 февраля Financial Times.

При этом собеседники издания из числа представителей евробюрократии, которые предпочли остаться анонимными, не понимают, какую роль ЕС будет играть в будущих переговорах по урегулированию в Украине.

«Американцы не видят роли для Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной (...) Трамп видит в нас источник денег. Честно говоря, нам неясно, какое место мы займем за столом переговоров в обмен на деньги», - заявил высокопоставленный представитель ЕС в разговоре с FT.

Ранее немецкое издание DW сообщило, что Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания, Италия, внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия заявили о том, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию в Украине.

12 февраля Дональд Трамп сначала созвонился с Владимиром Путиным, а после с Владимиром Зеленским.