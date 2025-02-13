Британская деловая газета Financial Times со ссылкой на свои источники в руководстве стран Европейского союза, сообщила, что чиновники ЕС ждут от Трампа требований оплаты восстановления Украины и отправки туда войск, но не понимают своей роли в мирных переговорах.
Financial Times: ЕС ждет требований Трампа отправить войска в Украину
«Более полудюжины высокопоставленных европейских чиновников сказали FT, что они ожидают таких требований от Трампа в свой адрес: европейцы должны платить за восстановление Украины, размещать там войска для обеспечения мирного соглашения, в выработке которого они не участвовали», - пишет в четверг 13 февраля Financial Times.
При этом собеседники издания из числа представителей евробюрократии, которые предпочли остаться анонимными, не понимают, какую роль ЕС будет играть в будущих переговорах по урегулированию в Украине.
«Американцы не видят роли для Европы в больших геополитических вопросах, связанных с войной (...) Трамп видит в нас источник денег. Честно говоря, нам неясно, какое место мы займем за столом переговоров в обмен на деньги», - заявил высокопоставленный представитель ЕС в разговоре с FT.
Ранее немецкое издание DW сообщило, что Германия, Франция, Польша, Великобритания, Испания, Италия, внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия заявили о том, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию в Украине.
12 февраля Дональд Трамп сначала созвонился с Владимиром Путиным, а после с Владимиром Зеленским.
«Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни! Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва», - в частности заявил Трамп после разговора с Путиным.
В списке переговорщиков с американской стороны Трамп назвал: госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и специального представителя Стива Виткоффа.
Имя генерала и спецпосланник Трампа по Украине и России Кита Келлога не прозвучало.
«Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», - сказано в сообщении на сайте Кремля.
«Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, продолжительный мир», - сказал в свою очередь Владимир Зеленский.
«Позиция Эстонии остается прежней: прежде чем начать переговоры, небходимо сначала достичь позиции силы. Путин не сядет за стол переговоров просто так. Чтобы достичь прочного мира в Европе, мы должны учитывать, что Путин не изменил первоначальных целей своей агрессии - подчинить Украину и реорганизовать архитектуру европейской безопасности», - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Ожидается, что обсуждение условий мира начнется на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.