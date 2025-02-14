Государство не знает, сколько серопаспортников имеют российское гражданство

«У Эстонии нет возможности проверить, есть ли у такого человека другое гражданство. Наличие гражданства России может выявиться случайно, но системной возможности для проверки этого нет», - прокомментировал вице-канцлер МВД Эркки Коорт порталу Rus.ERR.

В МВД также сообщили, что у них нет статистики о том, сколько лиц без гражданства имеют гражданство другого государства, поскольку это невозможно проверить.

По словам советника по вопросам гражданства Министерства внутренних дел Сийри Лесков, человек обязан уведомлять государство об изменении своих личных данных - как, например, фамилии, так и гражданства.