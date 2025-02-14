«Россия не ищет мира»: Кая Каллас оценила удар по Чернобыльской АЭС

«Россия снова безрассудно атаковала Чернобыльскую атомную электростанцию. Подобные атаки на гражданские атомные объекты неприемлемы. Это еще раз показывает, что Россия не ищет мира», - утром 14 февраля написала Кая Каллас в своем аккаунте в X.

Russia recklessly attacked again the Chornobyl nuclear site.



Such attacks on civilian nuclear sites are unacceptable.



It shows once again that Russia is not looking for peace. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 14, 2025

Дрон-камикадзе с фугасной боевой частью в ночь на 14 февраля попал в саркофаг над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Возник пожар.

«Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой - со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру», - написал президент Украины, публикуя в своих соцсетях видео удара.

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«Уровни радиации внутри и снаружи остаются нормальными и стабильными. Сообщений о пострадавших нет. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией», - сказано в сообщении международного агентства по атомной энергии.

При этом украинские СМИ публикую фотографии изнутри саркофага, на которых отчетлива видно отверстие в крыше.

ЧАЭС находится всего в 15 километрах от границы с Беларусью. 12 февраля Владимир Зеленский заявил, что власти России готовятся отправить в Беларусь большое количество своих войск. Их могут задействовать для вторжения в одну из стран НАТО, считает президент Украины.

24 февраля 2022 года на территории АЭС начались бои. В тот же день станция перешла под контроль оккупационных российских войск. Оккупация продолжалась больше месяца до момента отвода ВС РФ после неудачного штурма Киева. СМИ сообщали, что российские военные строили укрепления прямо в загрязненных радиацией зонах около станции.

Война России с Украиной продолжается уже 1087 дней.