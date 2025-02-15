Интервью ВМС Эстонии прокомментировали взрывы на танкере теневого флота России рядом с Нарвой

Почти неделя прошла с момента взрывов на танкере Koala недалеко от Нарвы в российском порту Усть-Луга, откуда теневой флот РФ продолжает экспорт нефти. Насколько Эстония готова к крушению такого судна у нашего побережья, действительно ли платить придется не только виновникам экологической катастрофы, но и жителям Эстонии, и как часто волны Балтийского моря приносят нефть к нашим пляжам. Об этом Rus.Postimees рассказал представитель Военно-морских сил.