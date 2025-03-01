«Так и было задумано»: Яна Тоом прокомментировала встречу Трампа и Зеленского

«Набрала в грудь побольше воздуха, пересмотрела вчерашний кабздец в Белом доме. Это заготовка, конечно - так и было задумано. Заманить и истоптать на камеры. Зеленский - молодец, держался прямо. Эти двое... не то чтобы у меня не было слов, их есть у меня. Непечатных преимущественно», - написала Тоом на своей странице в Facebook.

«Тем, кто считает Трампа миротворцем, мне сказать нечего. Если живущим в ЕС неясно, кому оплачивать банкет - медицина тут бессильна», - добавила она.

Ранее поведение Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским осудили и другие эстонские политики. Так, бывший премьер-министр Эстонии, глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас поставила под сомнение лидирующую роль США и заявила, что сейчас свободному миру нужен новый лидер.

Депутат Европейского парламента Марина Кальюранд назвала эту встречу политическим издевательством на самом высоком уровне и добавила, что Европа не должна предавать Украину, как это сделал Трамп.