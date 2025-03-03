Пн, 3.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Интервью Что может помешать Трампу остановить военную помощь Украине?

Copy
Президенты США и Украины перед скандальной встречей в Белом доме 28 февраля 2025 года, Вашингтон, США. Через два дня после перепалки Трампа с Зеленским стало известно о возможной заморозке военной помощи Вашингтона Киеву.
Президенты США и Украины перед скандальной встречей в Белом доме 28 февраля 2025 года, Вашингтон, США. Через два дня после перепалки Трампа с Зеленским стало известно о возможной заморозке военной помощи Вашингтона Киеву. Фото: CNP / AdMedia / SIPA / Scanpix

Утром 3 марта многие СМИ растиражировали информацию о том, что в понедельник Дональд Трамп намерен обсудить со своей командой вопрос заморозки военной помощи Киеву. Rus.Postimees поговорил с американским юристом о правовой стороне дела. Но не только о ней.

Юрист из США, автор Telegram-канала о юридических новостях Америки USlegalnews и соучредитель Freedom Birds for Ukraine Игорь Слабых рассказал в интервью о том, существуют ли в США правовые механизмы, которые могут помешать новой администрации остановить американскую военную помощь Киеву.

Американский юрист Игорь Слабых рассказал Rus.Postimees о перспективах прекращения военной помощи США Украине.
Американский юрист Игорь Слабых рассказал Rus.Postimees о перспективах прекращения военной помощи США Украине. Фото: из личного архива Игоря Слабых
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх