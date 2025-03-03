Интервью Что может помешать Трампу остановить военную помощь Украине?

Президенты США и Украины перед скандальной встречей в Белом доме 28 февраля 2025 года, Вашингтон, США. Через два дня после перепалки Трампа с Зеленским стало известно о возможной заморозке военной помощи Вашингтона Киеву.

Утром 3 марта многие СМИ растиражировали информацию о том, что в понедельник Дональд Трамп намерен обсудить со своей командой вопрос заморозки военной помощи Киеву. Rus.Postimees поговорил с американским юристом о правовой стороне дела. Но не только о ней.