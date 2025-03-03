Утром 3 марта многие СМИ растиражировали информацию о том, что в понедельник Дональд Трамп намерен обсудить со своей командой вопрос заморозки военной помощи Киеву. Rus.Postimees поговорил с американским юристом о правовой стороне дела. Но не только о ней.
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Интервью ⟩ Что может помешать Трампу остановить военную помощь Украине?
Юрист из США, автор Telegram-канала о юридических новостях Америки USlegalnews и соучредитель Freedom Birds for Ukraine Игорь Слабых рассказал в интервью о том, существуют ли в США правовые механизмы, которые могут помешать новой администрации остановить американскую военную помощь Киеву.