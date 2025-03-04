Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об ущербе от вандализма в размере 15 000-20 000 евро, а также об угрозе человека своим родителям ножом. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил ДТП с участием ребенка и о серьезном пожаре в духовке.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Колоссальный ущерб от вандализма, стрельба из пневматического оружия, пожар в духовке
Насилие
1 марта в волости Виру-Нигула 47-летний мужчина напал на свою жену. Затем он распылил перцовый газ в лицо 49-летнему мужчине и избил его. Полицейские задержали нападавшего.
В этот же день 47-летний мужчина угрожал своим родителям ножом в Нарве, а другой квартире 49-летний мужчина избил свою жену. Полицейские задержали нападавших.
В ночь на 2 марта полиция получила вызов в один из многоквартирных домов в Тарту, где, по предварительной информации, во время ссоры 35-летнему мужчине выстрелили в стопу из пневматического оружия. Медики доставили пострадавшего в больницу.
Также в ночь на 2 марта 48-летний мужчина во время совместного распития алкоголя, применив насилие к хозяевам, забрал телевизор и мобильный телефон из квартиры на улице Вабрику в Тарту. Полицейским удалось вернуть вещи их владельцам. Нападавший был задержан по подозрению в совершении преступления.
2 марта в центре Таллинна 38-летний мужчина ударил 51-летнего и распылил ему в лицо перцовый газ. Полицейские задержали нападавшего.
2 марта на улице Айа в Кесклинне неизвестный мужчина ударил 41-летнего мужчину в лицо. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
В ночь на 3 марта в Нарве 23-летний избил ударил своего отца, причинив ему травмы. Полицейские задержали нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Вандализм
28 февраля было начато производство по факту того, что в ночь на 14 февраля фасад дома на Тоомпуйестеэ был испорчен граффити. Ущерб от удаления граффити составил предположительно 15 000-20 000 евро.
Мошенничество
27 февраля 60-летняя жительница Хааберсти получила на свою электронную почту письмо, в котором сообщалось об обновлении данных банка LHV. Перейдя по ссылке, она оказалась на странице, внешне напоминающей интернет-банк LHV, где ввела свой PIN-код для входа, а затем подтвердила контактные данные с помощью PIN2-кода. После этого женщина обнаружила, что с ее банковского счета была осуществлена транзакция на счет банка Revolut в Литве на сумму 3122 евро.
В полицию обратился 28-летний мужчина, у которого летом прошлого года украли мобильный телефон и документы. В начале февраля этого года он получил уведомление от компании OÜ Aktiva Finance Group, что на его имя был оформлен кредит в размере около 3159 евро.
48-летний мужчина сообщил в полицию о полученном электронном письме с просьбой оплатить доменное имя. Перейдя по ссылке, он увидел предварительно заполненную форму с суммой 12,18 доллара. После подтверждения платежа с помощью PIN2-кода он заметил, что с его счета было переведено около 1219 евро на французский банковский счет.
В начале января 69-летний мужчина нашел в интернете компанию Cvantum-Sistem, которая обещала дополнительный доход при вложении ста долларов. С нем связался якобы представитель компании и получил удаленный доступ к его устройству с помощью программы AnyDesk. Затем на веб-сайте мужчине создали аккаунт и провели первый платеж в размере ста евро на литовский банковский счет. После этого на его имя был оформлен кредит в Bondora на сумму 4700 евро, из которых 4600 евро также были переведены на счет в Литве. Несколько дней спустя на его имя оформили еще один кредит в Inbank на сумму 7298 евро, которая снова была переведена на литовский банковский счет. В результате мошенничества нанесенный ущерб составил 12 000 евро.
Кражи
В период с 29 января по 1 марта на улице Пярну в Килинги-Нымме волости Саарде проникли в жилой дом и украли алкоголь. Обстоятельства происшествия и сумма ущерба устанавливаются.
В период с 18 февраля по 2 марта на улице Яама в поселке Хагуди волости Рапла неизвестный проник в жилое помещение, откуда были украдены телевизор Huawei, компрессор и генератор. Первоначальный ущерб оценивается в 2300 евро.
28 февраля в полицию поступило сообщение, что примерно за шесть дней до этого из подъезда многоквартирного дома в Пыхья-Таллинне был украден велосипед Canyon Neuron WMN AL 7.0 2019 года с рамой размера M. По предварительной оценке, ущерб составил 1750 евро.
28 февраля в деревне Йыгисоо из хозяйственного здания и гаража были украдены бензопила Husqvarna 545G Mark II, мойка высокого давления Kärcher K 7 WCM, аккумуляторная пила Makita, кусторез Makita, пять аккумуляторов Makita, аккумуляторное радио Makita и телевизор. Кроме того, были повреждены двери хозяйственного здания и гаража. Ущерб оценивается примерно в 2800 евро.
28 февраля поступило сообщение о взломе автомобиля в деревне Маэру, откуда были украдены два динамика Kenwood 1200W, один оранжевый усилитель GAS 4x80W и два усилителя VIBE. По предварительной оценке, ущерб составил 2000 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили одного гражданина России, одного гражданина Сербии, одного гражданина Болгарии, одного гражданина Панамы, одного гражданина Беларуси, одного гражданина Украины и одного гражданина Молдовы.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина России, одного гражданина Сербии и одного гражданина Армении.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
1 марта пограничники провели спасательную операцию на Чудском озере, где в густом тумане заблудился человек. Пограничники связались с ним по телефону, и мужчина рассказал, в каком направлении двигался утром и что видел на горизонте в последний раз. Опираясь на эту информацию, патруль на воздушной подушке начал поиски и обнаружил мужчину примерно в 500 метрах от берега, после чего помог ему вернуться на сушу.
Пожары
1 марта в 15:11 поступило сообщение о горящей даче на улице Кирсипуу в городе Маарду. К моменту прибытия спасателей пламя уже вырывалось из окон, а житель дома находился на улице. Пожар был потушен к 16:26. Врачи скорой помощи осмотрели пожилую женщину, с ее здоровьем все было в порядке. Причина пожара выясняется.
28 февраля в 15:05 спасатели получили вызов в район Ярве города Кохтла-Ярве на территорию предприятия химической промышленности, где из-за перебоев с электричеством произошел локальный пожар, и в здании был виден дым. Для тушения использовались пена и вода. Спасательная операция завершилась в 17:35. В результате инцидента никто не пострадал, значительного ущерба окружающей среде и близлежащим строениям не нанесено. Причины возгорания все еще выясняются.
1 марта в 18:10 спасатели выехали на тушение пожара на свалке Уйкала волости Тойла. По прибытии выяснилось, что на вершине мусорной кучи горел небольшой участок. Вскоре в другом месте свалки появилось новое очаговое возгорание. Работы по тушению завершились в 00:15.
2 марта в 08:43 спасатели снова были вызваны в деревню Уйкала для тушения пожара на свалке. На вершине мусорной кучи было обнаружено три очага возгорания общей площадью около 10 м². Для проведения тушения предприятие обеспечило тяжелую технику. Пожары были ликвидированы к 11:45.
2 марта в 11:04 в Йыхви на улице Яаама из окна дома напротив заметили черный дым. Возгорание произошло в квартире: пожар начался в духовке, затем огонь распространился на кухонную мебель и стены. Хозяин оставил еду в духовке и вышел на улицу, а вернувшись, обнаружил пожар и самостоятельно потушил его водой. Спасатели провели дополнительное тушение, перекрыли газовый кран и проветрили помещение. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за загоревшихся бумажных пакетов в нижнем шкафчике газовой плиты. Это был случай, который закончился благополучно: своевременное обнаружение и быстрая реакция жильца помогли предотвратить крупный пожар.
2 марта в 13:36 спасатели получили вызов на улицу Тууле в Палдиски, где загорелся гаражный бокс. К моменту прибытия спасателей огонь уже вырывался из ворот и распространялся по крыше на соседние гаражи. Для тушения пожара пришлось вскрывать конструкцию крыши. Огонь удалось потушить к 14:55. Предварительно установлено, что возгорание могло начаться из-за приготовления пищи на плите внутри гаража.
ДТП
1 марта в 12:21 спасатели получили вызов в деревню Рейу волости Хяэдемеэсте, где ребенок и его отец, передвигаясь по лесной дороге на квадроцикле, врезались в дерево. Ребенку потребовалась медицинская помощь, однако из-за сложных условий подъезда скорая помощь не могла добраться до места происшествия. Поэтому спасатели использовали вездеход (UTV) для транспортировки пострадавшего к скорой помощи. Затем они передали ребенка врачам и помогли достать квадроцикл из-за деревьев.
Прочее
1 марта в 11:33 в Центр тревоги поступило сообщение, что в районе Ласнамяэ на Петербури-теэ из-под земли выходит газ. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
1 марта в 16:44 в Центр тревоги поступил звонок, что на озере Харку в районе зарослей камыша под лед провалились двое детей. Подробности читайте ЗДЕСЬ.