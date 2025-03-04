СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Колоссальный ущерб от вандализма, стрельба из пневматического оружия, пожар в духовке

Мошенничество

27 февраля 60-летняя жительница Хааберсти получила на свою электронную почту письмо, в котором сообщалось об обновлении данных банка LHV. Перейдя по ссылке, она оказалась на странице, внешне напоминающей интернет-банк LHV, где ввела свой PIN-код для входа, а затем подтвердила контактные данные с помощью PIN2-кода. После этого женщина обнаружила, что с ее банковского счета была осуществлена транзакция на счет банка Revolut в Литве на сумму 3122 евро.

В полицию обратился 28-летний мужчина, у которого летом прошлого года украли мобильный телефон и документы. В начале февраля этого года он получил уведомление от компании OÜ Aktiva Finance Group, что на его имя был оформлен кредит в размере около 3159 евро.

48-летний мужчина сообщил в полицию о полученном электронном письме с просьбой оплатить доменное имя. Перейдя по ссылке, он увидел предварительно заполненную форму с суммой 12,18 доллара. После подтверждения платежа с помощью PIN2-кода он заметил, что с его счета было переведено около 1219 евро на французский банковский счет.