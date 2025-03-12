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ГАЛЕРЕЯ Наследник британского престола прибыл в Эстонию (1)

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Его королевское высочество принц Уэльский прибыл в Эстонию с визитом. В четверг, 20 марта, он встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Аларом Карисом. Там же принца встретили дети из детского сада Lotte.

21 марта, в пятницу, принц Уэльский отправится в Тапа, где встретится с британскими военными, проходящими службу в составе союзных войск НАТО, информирует канцелярия президента Кариса.

Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.

Этот визит свидетельствует о крепких двусторонних отношениях между Великобританией и Эстонией и способствует развитию сотрудничества двух стран в области безопасности.

Тем не менее визит наследника престола совпал с новостью, что заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в эфире Times Radio сообщил, что на сегодняшней встрече военных руководителей более чем 20 стран, проходящей в британском Нортвуде, будут обсуждаться детали планирования, чтобы определить, каким образом могут быть сформированы подразделения для возможного размещения в Украине после заключения перемирия.

Министр обороны Ханно Певкур заявил Postimees, что никто с ним на эту тему не разговаривал, однако для уточнения деталей он ожидает беседы со своим британским коллегой Джоном Хили. Тем не менее, посол Великобритании в Таллинне Росс Аллен уже подтвердил Певкуру, что никаких планов по переброске британского подразделения из Эстонии в Украину не существует.

Уильям, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, принцессы Дианы.

С 8 сентября 2022 года, после восхождения его отца на трон, является наследником британского престола.

Принц Уильям (слева) со своим младшим братом, принцем Гарри.
Принц Уильям (слева) со своим младшим братом, принцем Гарри. Фото: IMAGO/Paul Marriott

Принц Уэльский активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, поддержку ментального здоровья и благосостояния детей.

Принц Уильям имеет опыт военной службы, прошёл подготовку в качестве пилота вертолёта и служил в Королевских ВВС.

Он также принимал участие в операциях, включая гуманитарные миссии в Карибском бассейне и Южной Атлантике.

После нескольких лет службы он ушёл в отставку в 2013 году, продолжая поддерживать связи с военными структурами в рамках своей общественной деятельности.

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