21 марта, в пятницу, принц Уэльский отправится в Тапа, где встретится с британскими военными, проходящими службу в составе союзных войск НАТО, информирует канцелярия президента Кариса.

Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.

Этот визит свидетельствует о крепких двусторонних отношениях между Великобританией и Эстонией и способствует развитию сотрудничества двух стран в области безопасности.

Тем не менее визит наследника престола совпал с новостью, что заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард в эфире Times Radio сообщил, что на сегодняшней встрече военных руководителей более чем 20 стран, проходящей в британском Нортвуде, будут обсуждаться детали планирования, чтобы определить, каким образом могут быть сформированы подразделения для возможного размещения в Украине после заключения перемирия.

Министр обороны Ханно Певкур заявил Postimees, что никто с ним на эту тему не разговаривал, однако для уточнения деталей он ожидает беседы со своим британским коллегой Джоном Хили. Тем не менее, посол Великобритании в Таллинне Росс Аллен уже подтвердил Певкуру, что никаких планов по переброске британского подразделения из Эстонии в Украину не существует.

Уильям, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, принцессы Дианы.

С 8 сентября 2022 года, после восхождения его отца на трон, является наследником британского престола.

Принц Уильям (слева) со своим младшим братом, принцем Гарри. Фото: IMAGO/Paul Marriott

Принц Уэльский активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, поддержку ментального здоровья и благосостояния детей.

Принц Уильям имеет опыт военной службы, прошёл подготовку в качестве пилота вертолёта и служил в Королевских ВВС.

Он также принимал участие в операциях, включая гуманитарные миссии в Карибском бассейне и Южной Атлантике.

После нескольких лет службы он ушёл в отставку в 2013 году, продолжая поддерживать связи с военными структурами в рамках своей общественной деятельности.