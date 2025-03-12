Его Королевское Высочество Принц Уэльский посетит нашу страну на следующей неделе, сообщает канцелярия президента Эстонии.
Наследник британского престола едет в Тапа
Президент Эстонии Алар Карис встретится с Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским в Кадриорге 20 марта в рамках визита наследника британского престола в Эстонию.
21 марта, в пятницу, принц Уэльский отправится в Тапа, где встретится с британскими военными, проходящими службу в составе союзных войск НАТО, информирует канцелярия президента Кариса.
Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.
Этот визит свидетельствует о крепких двусторонних отношениях между Великобританией и Эстонией и способствует развитию сотрудничества двух стран в области безопасности.
Уильям, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, принцессы Дианы.
С 8 сентября 2022 года, после восхождения его отца на трон, является наследником британского престола.
Принц Уэльский активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, поддержку ментального здоровья и благосостояния детей.
Принц Уильям имеет опыт военной службы, прошёл подготовку в качестве пилота вертолёта и служил в Королевских ВВС.
Он также принимал участие в операциях, включая гуманитарные миссии в Карибском бассейне и Южной Атлантике.
После нескольких лет службы он ушёл в отставку в 2013 году, продолжая поддерживать связи с военными структурами в рамках своей общественной деятельности.