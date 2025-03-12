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Наследник британского престола едет в Тапа

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Принц Уильям.
Принц Уильям. Фото: POOL

Его Королевское Высочество Принц Уэльский посетит нашу страну на следующей неделе, сообщает канцелярия президента Эстонии.

Президент Эстонии Алар Карис встретится с Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским в Кадриорге 20 марта в рамках визита наследника британского престола в Эстонию.

21 марта, в пятницу, принц Уэльский отправится в Тапа, где встретится с британскими военными, проходящими службу в составе союзных войск НАТО, информирует канцелярия президента Кариса.

Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.

Этот визит свидетельствует о крепких двусторонних отношениях между Великобританией и Эстонией и способствует развитию сотрудничества двух стран в области безопасности.

Уильям, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, принцессы Дианы.

С 8 сентября 2022 года, после восхождения его отца на трон, является наследником британского престола.

Принц Уильям (слева) со своим младшим братом, принцем Гарри.
Принц Уильям (слева) со своим младшим братом, принцем Гарри. Фото: IMAGO/Paul Marriott

Принц Уэльский активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, поддержку ментального здоровья и благосостояния детей.

Принц Уильям имеет опыт военной службы, прошёл подготовку в качестве пилота вертолёта и служил в Королевских ВВС.

Он также принимал участие в операциях, включая гуманитарные миссии в Карибском бассейне и Южной Атлантике.

После нескольких лет службы он ушёл в отставку в 2013 году, продолжая поддерживать связи с военными структурами в рамках своей общественной деятельности.

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