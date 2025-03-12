Наследник британского престола едет в Тапа

Президент Эстонии Алар Карис встретится с Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским в Кадриорге 20 марта в рамках визита наследника британского престола в Эстонию.

21 марта, в пятницу, принц Уэльский отправится в Тапа, где встретится с британскими военными, проходящими службу в составе союзных войск НАТО, информирует канцелярия президента Кариса.

Кроме того, принц Уэльский посетит украинскую школу и встретится с представителями Союза зеленых технологий Эстонии, чтобы узнать больше об инновационных решениях в области экологии и устойчивого развития.

Этот визит свидетельствует о крепких двусторонних отношениях между Великобританией и Эстонией и способствует развитию сотрудничества двух стран в области безопасности.

Уильям, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены, принцессы Дианы.

С 8 сентября 2022 года, после восхождения его отца на трон, является наследником британского престола.

Принц Уильям (слева) со своим младшим братом, принцем Гарри. Фото: IMAGO/Paul Marriott

Принц Уэльский активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, поддержку ментального здоровья и благосостояния детей.

Принц Уильям имеет опыт военной службы, прошёл подготовку в качестве пилота вертолёта и служил в Королевских ВВС.

Он также принимал участие в операциях, включая гуманитарные миссии в Карибском бассейне и Южной Атлантике.

После нескольких лет службы он ушёл в отставку в 2013 году, продолжая поддерживать связи с военными структурами в рамках своей общественной деятельности.