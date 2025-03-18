Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже антикварной мебели на сумму 19 000 евро, а также о нападении мужчины на сына и жену. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил об обрушении потолка в торговом центре и о ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Кража антикварной мебели на 19 000 евро, обрушение потолка в торговом центре, ДТП с участием поезда и автомобиля
Насилие
14 марта в Пирита 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою бывшую сожительницу и другую знакомую женщину, а в волости Сауэ 51-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения напал на своего отца. Полицейские задержали нападавших.
В этот же день в одной из квартир в Хааберсти неизвестный мужчина напал на 23-летнего молодого человека.
14 марта в одной из квартир в Мустамяэ 52-летний мужчина напал на своего совершеннолетнего сына и жену. Женщину доставили в больницу, а нападавшего задержали полицейские.
15 марта в Кесклинне 18-летний молодой человек избил 19-летнюю девушку. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу на обследование. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.
В этот же день в волости Ляэне-Харью 53-летний мужчина избил своего соседа, а в подъезде многоквартирного дома в Нарве 58-летний мужчина во время ссоры избил 59-летнего. Полицейские задержали нападавших.
15 марта полиция получила вызов в квартиру в Вильянди, где компания совместно употребляла алкоголь. В ходе возникшего конфликта пострадал 32-летний мужчина, которому медики оказали первую помощь на месте. В качестве подозреваемого в совершении преступления задержан 21-летний мужчина.
15 марта в Нарве во время совместного распития алкоголя произошел конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина ударил 40-летнюю женщину ножом в ногу. Нападавший был задержан по подозрению в преступлении.
15 марта в Кохтла-Ярве 41-летний отец избил свою совершеннолетнюю дочь. Полицейские задержали нападавшего.
15 марта в деревне Махтра волости Рапла 20-летний мужчина в бытовой ссоре ударил ножом 50-летнего знакомого. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, а полиция задержала нападавшего.
16 марта в квартире в Хааберсти неизвестный напал с ножом на 45-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В деревне Селья волости Виру-Нигула было совершено проникновение в здание и похищены антикварные стулья и шкаф. Первоначальная оценка ущерба составляет 19 000 евро. Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств.
10 марта в Тарту перед учебным заведением на улице Й. Тыниссона был украден велосипед марки Cube. Ущерб составил 430 евро.
14 марта на улице Лайа в Пярну было совершено проникновение в квартиру, откуда были украдены наличные. Первоначальная оценка ущерба - 600 евро.
14 марта на улице Кивимурру в Ласнамяэ были разбиты окна автомобиля BMW и украдена приборная панель. Ущерб составил около 1000 евро.
14 марта с припаркованного на улице Паэпарги в Ласнамяэ автомобиля BMW украли боковые зеркала. Ущерб от кражи составил около 1800 евро.
16 марта на Тартуском шоссе в Кесклинне разбили окно автомобиля и похитили личные вещи, кошелек, деньги, паспорт и водительское удостоверение.
16 марта из студийного помещения на улице Мюйривахе в Кесклинне украдены студийный монитор Genelec, система жестких дисков RAID NAS и звуковая карта/пульт, общий ущерб составил около 2000 евро.
Мошенничество
1 марта женщина заметила в Facebook-группе «Бесплатные вещи» объявление, в котором пользователь предлагал бесплатно отдать пылесос Dyson. Женщина связалась с ним, и в переписке в Messenger они договорились, что пользователь отправит пылесос через курьерскую службу DPD и отправил ей соответствующую ссылку. Женщина нажала на ссылку и, используя Mobiil-ID, вошла на поддельный сайт DPD. В результате без ее согласия с ее счета в Swedbank было совершено два платежа неизвестному продавцу. Ущерб составил 460 евро.
5 марта 67-летний мужчина сообщил, что в Нарве после совместного употребления алкоголя с 37-летним мужчиной из его кошелька исчезла банковская карта вместе с паролями. Позже, проверяя свой банковский счет, мужчина обнаружил, что он полностью опустошен. Сумма ущерба уточняется.
11 марта 64-летняя женщина сообщила, что ей позвонили и сообщили, что на ее адрес курьером отправлены документы, и попросили оплатить курьерский сбор в размере одного евро. Ей на телефон был отправлен код Smart-ID для оплаты. Женщина ввела PIN1, после чего у нее спросили, в каком банке у нее открыт счет. На этом моменте она прервала звонок, заподозрив мошенничество. Затем ей снова позвонили, на этот раз якобы из службы безопасности банка, и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит и от ее имени отправляются многочисленные заявки на займы. Позже выяснилось, что на имя женщины был оформлен кредит в размере 1900 евро.
14 марта без согласия мужчины были использованы данные его банковской карты Swedbank, и в интернете были совершены три платежа неизвестному продавцу. Ущерб составил 1240 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан России, двух граждан Молдовы, одного гражданина Армении, одного гражданина Украины, одного гражданина Сирии и одного гражданина Сьерра-Леоне.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
14 марта на погранпункте «Койдула» был проверен гражданин Эстонии, у которого среди вещей был обнаружен водительский документ Российской Федерации, принадлежащий другому лицу. Документ был изъят для выяснения обстоятельств, а мужчине разрешили продолжить поездку в Россию.
Пожары
15 марта в 04:10 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в заброшенном двухэтажном доме на Кумна-теэ в деревне Хумала волости Харку. На место прибыли профессиональные спасатели Кейла и Нымме, а также спасатели-добровольцы Хюйру, Лохусалу, Сауэ и Табасалу. На месте выяснилось, что хозяйственный комплекс горит открытым пламенем, а крыша частично обрушилась. К счастью, внутри никого не было. Огню удалось поставить преграду к 06:54, а окончательно пожар ликвидировали в 09:45. В воскресенье в 14:35 Центр тревоги вновь получил сообщение, что здание снова дымится. Спасатели Кейла провели повторное тушение и окончательно ликвидировали пожар в 15:14.
15 марта в 14:46 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Виру-Кабала волости Виру-Нигула. По словам очевидца, огонь уже угрожал жилому дому, а возгорание началось в банной части постройки. Первые прибывшие спасатели Кивиыли обнаружили одноэтажное здание, охваченное пламенем, которое уже было частично разрушено в результате пожара. Вместе с прибывшими позже спасателями Кунда они немедленно приступили к защите жилого дома, так как одна из его стен уже начала нагреваться. Спасти хозяйственную постройку было невозможно. Пожар полностью ликвидировали к 17:17. Причина возгорания устанавливается.
15 марта в 20:46 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Куммели-теэ в Пирита - горела стена и забор двухэтажного деревянного дома на первом этаже. О пожаре сообщил сосед, который заметил, что находившийся в доме человек пытался потушить пламя ведром воды. На место прибыли спасатели Мууга и Пирита. Огонь быстро локализовали, и уже к 20:58 пожар был взят под контроль. Затем вскрыли наружную стену, чтобы полностью залить очаги возгорания. Полная ликвидация пожара завершилась в 21:38. По оценке руководителя спасательных работ, причиной пожара мог стать горячий пепел, вынесенный из печи. Он был помещен в компостную кучу за домом, которая загорелась и подожгла стену и забор.
15 марта, в 21.51 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в районе Пирита в многоквартирном доме вспыхнул пожар. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
16 марта, в 7:13 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Рава в волости Козе. По предварительным данным, было известно, что в доме мог находиться человек. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
ДТП
14 марта около 13:56 произошло ДТП в деревне Кохала волости Раквере с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Двое пострадавших были доставлены скорой помощью в больницу для медицинского осмотра. Спасатели устранили угрозу возгорания легкового автомобиля и покрыли абсорбентом охлаждающую жидкость, вытекшую из автобуса.
14 марта в 18:24 спасатели выехали на улицу Олеви в городе Выру, где произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля. Медики скорой помощи осмотрели состояние одного из участников ДТП. Спасатели отключили аккумулятор легкового автомобиля, отодвинули машину с проезжей части и очистили дорогу.
16 марта в 12:31 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении пассажирского поезда и легкового автомобиля на шоссе Тыдва-Хагери в деревне Тыдва волости Саку. В результате аварии железнодорожное движение было приостановлено. На место прибыли профессиональные спасатели Юри и Кохила, а также спасатели-добровольцы Сауэ, скорая помощь и полиция. К счастью, никто из пассажиров поезда и людей в автомобиле не пострадал. Спасатели устранили угрозу возгорания автомобиля, расчистили дорогу, после чего движение поездов было восстановлено.
Прочее
14 марта в 22:18 спасателей вызвали в торговый центр на улице Фама в Нарве, где во время строительных работ обрушился подвесной потолок. К моменту прибытия спасателей работники самостоятельно выбрались из-под завала. Спасатели помогли одному из пострадавших добраться до машины скорой помощи.
15 марта в полдень спасателей вызвали в деревню Тыве волости Тырва, где во время замены водяного насоса собака, играя, упала в колодец. Глубина колодца составляла около 15 метров, воды было много, и хозяева не могли самостоятельно вытащить крупную собаку. Спасатели Тырва с помощью спасательного снаряжения на веревке подняли животное из колодца. Вероятно, без быстрой помощи собака не смогла бы долго продержаться в воде. У животного были небольшие повреждения на лапе от царапания стенок колодца, и спасатели порекомендовали обратиться к ветеринару.
15 марта в 17:15 спасатели выехали в город Каркси-Нуйа волости Мульги, где пожилой мужчина утром неудачно упал в туалете, и родственники не смогли помочь ему самостоятельно выбраться. Спасателям пришлось снять одно из устройств с радиатора, после чего удалось освободить пострадавшего и помочь ему добраться до машины скорой помощи.