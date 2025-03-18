СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража антикварной мебели на 19 000 евро, обрушение потолка в торговом центре, ДТП с участием поезда и автомобиля

Мошенничество

1 марта женщина заметила в Facebook-группе «Бесплатные вещи» объявление, в котором пользователь предлагал бесплатно отдать пылесос Dyson. Женщина связалась с ним, и в переписке в Messenger они договорились, что пользователь отправит пылесос через курьерскую службу DPD и отправил ей соответствующую ссылку. Женщина нажала на ссылку и, используя Mobiil-ID, вошла на поддельный сайт DPD. В результате без ее согласия с ее счета в Swedbank было совершено два платежа неизвестному продавцу. Ущерб составил 460 евро.

11 марта 64-летняя женщина сообщила, что ей позвонили и сообщили, что на ее адрес курьером отправлены документы, и попросили оплатить курьерский сбор в размере одного евро. Ей на телефон был отправлен код Smart-ID для оплаты. Женщина ввела PIN1, после чего у нее спросили, в каком банке у нее открыт счет. На этом моменте она прервала звонок, заподозрив мошенничество. Затем ей снова позвонили, на этот раз якобы из службы безопасности банка, и сообщили, что на ее имя пытаются оформить кредит и от ее имени отправляются многочисленные заявки на займы. Позже выяснилось, что на имя женщины был оформлен кредит в размере 1900 евро.