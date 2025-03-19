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Видео «Никогда такого количества не было»: Украина уничтожила в Крыму сразу несколько систем ПВО России, морские суда и вертолет (5)

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Иллюстративное фото. Пара делает селфи на фоне картины «Хлопок на Крымском мосту», 2022 год, Украина.
Иллюстративное фото. Пара делает селфи на фоне картины «Хлопок на Крымском мосту», 2022 год, Украина. Фото: AFP / Scanpix

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об успешном поражении множества целей в оккупированном Крыму. Аналитики отмечают, что таких успехов у Киева не было на полуострове с прошлого лета.

«Захватчики на временно оккупированном полуострове Крым в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота ― их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины», - гласит сообщение, которое появилось 19 марта на сайте ГУР.

Военная разведка Минобороны Украины публикует видео с «успешной демилитаризацией полуострова». Уточняется, что был поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС) и других элементов военной инфраструктуры российской армии.

«48Я6-К1 «Подлет» (2 штуки), 1Л125 «Небо-СВ» (2 штуки), 39Н6 «Каста 2Е2» (3 штуки), 9С19 «Имбирь», С-300ВМ, 59Н6-Е «Противник-ГЕ», БРЛС «Мис», - перечисляется в сообщении.

Также под удар попала пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС «СТ-68», а также три зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Панцирь-С1», транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир «Федор Урюпин» и вертолет Ми-8.

«В Крыму у украинских военных произошел какой-то технологический прорыв связанный, возможно, с началом массовой работы FPV-дронов запущенных с безэкипажных кораблей (БЭКов), но может быть с передачей американцами пакетов разведданных, а может быть и с появлением какого то нового типа дронов устойчивых к существующему российскому РЭБ (например, на оптоволокне), - отмечает научный сотрудник исследовательского центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. - В ролике 19 уничтоженных объектов. Никогда такого количества не было, а последние крупные удачи подобного рода были примерно прошлым летом».

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Ранее стало известно, что Украина начала применять новую дальнобойную ракету. В то же время в Литве на побережье были найдены элементы ракеты российского комплекса «Панцирь».

Вечером 19 марта президент Украины после разговора с президентом США сообщил, что Киев согласен на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам с Россией.

Война России с Украиной продолжается 1120 дней.

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