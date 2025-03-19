«Захватчики на временно оккупированном полуострове Крым в течение нескольких дней дрожали от небывалого грохота ― их дорогие системы противовоздушной обороны оказались беспомощными перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины», - гласит сообщение, которое появилось 19 марта на сайте ГУР.

Военная разведка Минобороны Украины публикует видео с «успешной демилитаризацией полуострова». Уточняется, что был поражен целый ряд российских радиолокационных станций (РЛС) и других элементов военной инфраструктуры российской армии.

«48Я6-К1 «Подлет» (2 штуки), 1Л125 «Небо-СВ» (2 штуки), 39Н6 «Каста 2Е2» (3 штуки), 9С19 «Имбирь», С-300ВМ, 59Н6-Е «Противник-ГЕ», БРЛС «Мис», - перечисляется в сообщении.

Также под удар попала пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС «СТ-68», а также три зенитных ракетно-артиллерийских комплекса «Панцирь-С1», транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир «Федор Урюпин» и вертолет Ми-8.

«В Крыму у украинских военных произошел какой-то технологический прорыв связанный, возможно, с началом массовой работы FPV-дронов запущенных с безэкипажных кораблей (БЭКов), но может быть с передачей американцами пакетов разведданных, а может быть и с появлением какого то нового типа дронов устойчивых к существующему российскому РЭБ (например, на оптоволокне), - отмечает научный сотрудник исследовательского центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. - В ролике 19 уничтоженных объектов. Никогда такого количества не было, а последние крупные удачи подобного рода были примерно прошлым летом».

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Ранее стало известно, что Украина начала применять новую дальнобойную ракету. В то же время в Литве на побережье были найдены элементы ракеты российского комплекса «Панцирь».

Вечером 19 марта президент Украины после разговора с президентом США сообщил, что Киев согласен на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам с Россией.

Война России с Украиной продолжается 1120 дней.