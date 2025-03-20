«При такой работе критика вписана в зарплату, - цитирует Rus.ERR Каллас, которая отметила, что в то же время было много положительных статей. - В случае руководства получается так, что когда ты ведешь и другие тебя поддерживают, то ты лидер. А когда ты пытаешься делать что-то, с чем другие не согласны, то ты вроде как неудачник. Действуя только по накатанной, невозможно продвигать необходимые инициативы».

Каллас отметила, что у нее хорошая команда, и если что-то не получается, то это не значит, что и пытаться не нужно.

Напомним, что ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на свои источники рассказала о недовольстве европейских чиновников работой Каи Каллас на посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь», - пишет в большой статье о бывшем премьере Эстонии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

FAZ утверждает, что так называемому «плану Каллас», который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.