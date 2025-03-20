Критика является частью работы, а если действовать только по накатанной, продвигать необходимые инициативы не получится, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ на критику в свой адрес от немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«При такой работе критика вписана в зарплату, - цитирует Rus.ERR Каллас, которая отметила, что в то же время было много положительных статей. - В случае руководства получается так, что когда ты ведешь и другие тебя поддерживают, то ты лидер. А когда ты пытаешься делать что-то, с чем другие не согласны, то ты вроде как неудачник. Действуя только по накатанной, невозможно продвигать необходимые инициативы».
Каллас отметила, что у нее хорошая команда, и если что-то не получается, то это не значит, что и пытаться не нужно.
Напомним, что ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на свои источники рассказала о недовольстве европейских чиновников работой Каи Каллас на посту Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
«Эстонка хочет, чтобы государства-члены ЕС значительно увеличили свою военную помощь Украине. Однако некоторые противятся этому, что подрывает ее авторитет. Кроме того, Каллас почти ничего не удалось достичь», - пишет в большой статье о бывшем премьере Эстонии Frankfurter Allgemeine Zeitung.
FAZ утверждает, что так называемому «плану Каллас», который предполагает значительное увеличение военной помощи ЕС Киеву, сопротивляется не только Венгрия, но и Франция, Италия и Испания.
«Эти страны категорически против того, чтобы увеличить свой вклад. На данный момент их общий вклад меньше, чем у Дании», - отмечает немецкая газета.
Издание отмечает, что эту ситуацию можно было бы назвать проблемой Парижа, Рима и Мадрида, но «с тех пор как Каллас взяла на себя инициативу, сразу перед третьей годовщиной российской агрессии против Украины, это стало ее проблемой».
FAZ напоминает, что изначально эту инициативу продвигал предшественник Каллас Жозеп Боррель, а экс-премьер Эстонии сначала сняла вопрос с повестки, а затем неожиданно вернула его после Мюнхенской конференции по безопасности.
«Ей следовало лучше подготовить это», - говорят источники газеты, указывая на страны, к которым был близок Боррель.
В первые недели работы на посту главы европейской дипломатии Кая Каллас уволила ведущих сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) из Италии и Испании.
«Например, генерального секретаря Стефано Саннино. Некоторые правительства были в ярости, сообщают анонимные источники. Такие кадровые решения всегда вызывают беспокойство. Однако теперь все больше сотрудников жалуются на ее стиль руководства. Говорят, что кабинет Каллас изолирован, и что не используется опыт EEAS с 5300 сотрудниками», - пишет газета.
Каллас стремится собрать 40 миллиардов евро, чтобы компенсировать потерю помощи от США. В своем последнем документе, с которым знакома газета, Каллас пишет, что страны ЕС будут «приглашены» взять на себя часть затрат в соответствии с их экономической мощью.
«В качестве "первого шага" страны должны пообещать поставить два миллиона артиллерийских снарядов на сумму около пяти миллиардов евро. Это меньше, чем те суммы, о которых она говорила раньше. Люди, знакомые с темой, ожидают трудных дебатов», - отмечает FAZ.
Еще одной проблемой Каи Каллас газета называет нежелание США допускать нынешнюю главу евродипломатии до мирных переговоров России и Украины.
«Она сама исключила себя из переговоров, слишком критиковав Вашингтон. Предложение Трампа о завершении войны в Украине она назвала "грязной сделкой". Когда она в конце февраля прилетела в Вашингтон, госсекретарь США Марко Рубио отменил встречу с ней. Она не встретилась и с другими представителями правительства», - говорят источники газеты не только о тех фактах, которые попали в СМИ.
Именно после отказа от встречи Рубио с Каллас произошла нашумевшая перепалка Зеленского с Трампом, которую комиссар Екрокомиссии прокомментировала заметно резче других официальных лиц.
«Свободному миру нужен новый лидер», - заявила Каллас о Дональде Трампе. Другие политики выразились менее резко и настаивали, чтобы Зеленский наладил отношения с Трампом, что он в конце концов и сделал.