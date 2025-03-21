Петербургский диссидент Александр Скобов приговорен к шестнадцати годам лишения свободы. Его судили за публикации и участие в «Форуме свободной России».
«Смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу!»: в РФ осужден участник антивоенного форума, который проходил в Эстонии
Первый окружной Западный военный суд РФ 21 марта огласил приговор в 16 лет лагерей для оппозиционера Александру Скобову, который, оставаясь в России, открыто выступал против Путина и военной агрессии, которую он развязал.
«Первые три года Скобов должен провести в тюрьме, - сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. - Кроме того, его оштрафовали на 300 тысяч рублей (3 300 евро - прим.ред.) и запретили администрировать сайты в течение четырех лет после освобождения».
67-летнего Скобова обвиняли в оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе. Дело было возбуждено за текст оппозиционера о подрыве Крымского моста и за его участие в деятельности «Форума свободной России».
Задержание диссидента произошло через пять месяцев после того, как он публично поддержал решение «Форума свободной России» о поддержке Вооруженных сил Украины, которое было принято в Таллинне осенью 2023 года. Об этом Александр Скобов говорил открыто в своих интервью.
«Сейчас активно стала обсуждаться допустимость и желательность вооруженных методов борьбы с путинским режимом, противостояние ему. И, в частности, пятая антивоенная конференция "Форума свободной России", которая прошла в Таллинне 1-2 октября, приняла резолюцию, в которой прямо приветствуется вооруженная борьба, вооруженное противостояние путинскому режиму, добровольчество на фронте. То есть фактически это призыв к гражданам России вступать в ряды ВСУ и сражаться на фронте», - говорил Скобов в конце 2023 года.
Александр Скобов был диссидентом еще в СССР. За антисоветскую деятельность он был помещен в психиатрические больницы, где провел восемь лет. В современной России он последовательно выступал против режима Путина. Весной 2024 года власти внесли его в список «иностранных агентов», после чего арестовали. Весь процесс на Скобов прошел по видеосвязи. Он был сразу этапирован в Сыктывкар, Коми.
«Здесь обвиняю я. Обвиняю смердящую трупами правящую путинскую клику в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. В военных преступлениях в Украине. В политическом терроре в России. В растлении моего народа, - сказал Скобов в последнем слове, которое он произнес сегодня. - Если путинские аннексии будут узаконены, это обернется катастрофой для цивилизации. Европа, тебя предали, проснись и иди сражайся за свой мир! Смерть российско-фашистским захватчикам! Смерть Путину, новому Гитлеру, убийце и подлецу! Слава Украине! Героям слава!»
«Медиазона» опубликовала полную расшифровку последнего слова диссидента.
«Форум свободной России» был признан в начале 2023 года в РФ «нежелательной организацией». Участие в деятельности «нежелательных организаций» в России является уголовным преступлением.
Скобов принципиально отказывался уезжать из России, несмотря на то, что активно критиковал Путина и действующий российский режим, прямо называя его нацистским.
«Я считаю, что самим фактом того, что я остаюсь в России, я могу нанести дополнительный урон моему врагу», - говорил он в 2023 году.
За несколько дней до ареста были опубликованы два текста Скобова: «Режим перенимает советские практики» и «Путинисты хотят показать миру, что они круче нацистов».
«Репрессии в России будут усиливаться не только количественно, но и качественно. Они будут все более откровенно приобретать характер тоталитарного режима, а не авторитарного, что был в эпоху раннего путинизма», - говорил Скобов накануне ареста.
«При задержании Александр Скобов категорически отказался взять в тюрьму свои лекарства. И кардиологические. И жизненно необходимые при последней стадии диабета. Отказался от теплой одежды. Будучи фактически слепым, он положил на стол свои очки и сказал Юлию Рыбакову: "Это тебе на память". Александр Скобов - человек убеждений. Таких очень мало. Дай бог ему сил и здоровья», - написал о политзеке известный петербургский журналист Алексей Лушников.
Об уникальности Скобова Rus.Postimees рассказал его соратник по движению «Европейский Петербург», бывший депутат парламента Санкт-Петербурга Максим Резник.
«Арест Скобова был делом времени. Он совершенно сознательно шел на это. Он ставил смыслом своей деятельности - ясно и четко обозначать свою позицию, невзирая ни на какие фашистские и диктаторские законы, которые действовали и действуют в России. И поэтому его арест - это вполне естественный ход развития событий, если так можно выразиться...» - сказал Резник.
Политик пока не видит связи между активизацией российских силовиков после теракта в Москве и арестом своего товарища.
«Почему именно сейчас? Мне трудно судить, но я не думаю, что это связано с истерикой спецслужб после теракта в "Крокусе". Понятно, что решение об аресте Скобова давалась силовикам непросто, потому что такой арестант не сулит ни новых погон, ни того, что они так любят, а именно возможности унижать жертву. Александр не будет жертвой. Думаю, что он этот арест рассматривает как высшую точку своей персональной борьбы с путинским фашизмом. Это уникальный человек», - уверен Максим Резник.
29 марта в эфире YouTube-канала «Форума свободной России» Александр Скобов заявил о причастности ФСБ к теракту в «Крокус Сити Холле».
«Думаю, что ФСБ имела отношение к теракту в "Крокусе". Как минимум в форме непротиводействия исламским террористам. При этом, конечно же, какая-то информация у ФСБ была. Не надо думать, что, получив даже неполную информацию от американских спецслужб, они просто от нее отмахнулись. Нет, конечно. Они ее учитывали. Они ее принимали во внимание. Думаю, просто было принято решение, что если теракт произойдет - "таки хорошо, что он произойдет, поэтому не будем ему мешать". Я не думаю, что инициатором этого теракта были кремлевские спецслужбы. Скорее всего, нет. Но вот в такой форме не противодействия они, конечно, к нему причастны», - говорил Скобов пять дней назад.
Последствия теракта и упорно раскручиваемая Кремлем версия об украинском следе нужна Путину для усиления эскалации противостояния с Западом, говорил в том же интервью ныне арестованный оппозиционер.
«Потому что это дополнительный стимул для перехода к следующему витку эскалации в той глобальной войне, которую ведет путинский режим, путинская Россия. Эскалация эта в принципе неизбежна. Какие будут использоваться для нее предлоги, или создаваться, это уже вопрос достаточно второстепенный и технический. Но то, что курс Кремля несомненно направлен на эскалацию в этой войне, я совершенно убежден.
Целью Кремля была и остается глобальная победа над большим Западом. Она была обозначена в рябковском ультиматуме конца 2021 года. Кремль ни в коей мере от этих целей, обозначенных в этом ультиматуме, не отошел. А этот ультиматум сводится к полному пересмотру существующего международного порядка. Фактически к геополитической капитуляции Запада и подчинении диктату нацистской России Путина. К этой цели режим Путина будет идти неуклонно. Поскольку на нынешнем этапе эскалации конфликта он до сих пор продвижения к этой своей цели не добился, он будет не отказываться от цели, не умерять свои цели, а повышать эскалацию», - не сомневается ветеран антисоветского и антипутинского движения России.
Соратники Скобова опасаются за его здоровье, после того как он оказался за решеткой без лекарств. В феврале 2024 года в российской тюрьме был убит другой российский оппозиционер, Алексей Навальный. Он тоже отказывался покидать Россию и вернулся в Москву за год до начала полномасштабной войны в Украине.